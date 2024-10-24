Губерниев о призыве Пьянича к ФИФА вернуть Россию: «Его слова ни на кого не повлияют. Если бы игроков такого калибра были десятки, сотни, ситуация могла бы измениться»

Дмитрий Губерниев считает, что слова Миралема Пьянича об РФ не повлияют на ФИФА.

Ранее хавбек сборной Боснии и Герцеговины, перешедший в ЦСКА в сентябре, пояснил свои слова об отказе играть с Россией в 2022 году: «Приношу извинения, если кого-то задели мои слова. Я затронул лишь тему безопасности и отсутствия информации». Он заявил : «Некоторые страны в похожей ситуации, но отношение к ним другое – так не должно быть. Надеюсь, ФИФА вернет Россию». И также высказался о возможном матче с РФ: «Я за. Другие страны делают неправильные вещи, но их клубы и сборные выступают. Это несправедливо, это меня злит».

– Людям свойственно ошибаться, ничего такого в этом нет, иногда мнение меняется. Он приехал в Россию, его здесь все устраивает, испытывает благодарность к стране. Надо сказать ему спасибо за озвученное мнение.

– Могут ли к нему прислушаться в ФИФА?

– Думаю, в целом его слова особенно ни на кого не повлияют. Вот если бы высказавшихся игроков такого калибра были десятки или даже сотни, ситуация могла бы измениться.

В любом случае его надо поблагодарить, – сказал телеведущий и комментатор «Матч ТВ» Губерниев .