Губерниев о призыве Пьянича к ФИФА вернуть Россию: «Его слова ни на кого не повлияют. Если бы игроков такого калибра были десятки, сотни, ситуация могла бы измениться»
Ранее хавбек сборной Боснии и Герцеговины, перешедший в ЦСКА в сентябре, пояснил свои слова об отказе играть с Россией в 2022 году: «Приношу извинения, если кого-то задели мои слова. Я затронул лишь тему безопасности и отсутствия информации». Он заявил: «Некоторые страны в похожей ситуации, но отношение к ним другое – так не должно быть. Надеюсь, ФИФА вернет Россию». И также высказался о возможном матче с РФ: «Я за. Другие страны делают неправильные вещи, но их клубы и сборные выступают. Это несправедливо, это меня злит».
– Людям свойственно ошибаться, ничего такого в этом нет, иногда мнение меняется. Он приехал в Россию, его здесь все устраивает, испытывает благодарность к стране. Надо сказать ему спасибо за озвученное мнение.
– Могут ли к нему прислушаться в ФИФА?
– Думаю, в целом его слова особенно ни на кого не повлияют. Вот если бы высказавшихся игроков такого калибра были десятки или даже сотни, ситуация могла бы измениться.
В любом случае его надо поблагодарить, – сказал телеведущий и комментатор «Матч ТВ» Губерниев.
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