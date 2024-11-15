Латыпов о Ханты-Мансийске: «Снежный покров отличный. Единственная сложность, что с нашим приездом наступили холода – минус 18-20 градусов»

Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о морозных условиях в Ханты-Мансийске.

16-17 ноября в Ханты-Мансийске пройдет Кубок МЛКБ.

«Впечатления от условий в Ханты-Мансийске положительные. Я здесь не в первый раз, и мне все знакомо. Снежный покров отличный. Единственная сложность, что с нашим приездом наступили холода – минус 18-20 градусов. Немножко холодно тренироваться, но к стартам нам обещают комфортную погоду.

Настроение отличное, встретился со всеми ребятами. С кем-то успели поговорить на трассе. Все находятся в боевой готовности и ожидают соревнований», – сказал Латыпов.