Латыпов о Ханты-Мансийске: «Снежный покров отличный. Единственная сложность, что с нашим приездом наступили холода – минус 18-20 градусов»
Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о морозных условиях в Ханты-Мансийске.
16-17 ноября в Ханты-Мансийске пройдет Кубок МЛКБ.
«Впечатления от условий в Ханты-Мансийске положительные. Я здесь не в первый раз, и мне все знакомо. Снежный покров отличный. Единственная сложность, что с нашим приездом наступили холода – минус 18-20 градусов. Немножко холодно тренироваться, но к стартам нам обещают комфортную погоду.
Настроение отличное, встретился со всеми ребятами. С кем-то успели поговорить на трассе. Все находятся в боевой готовности и ожидают соревнований», – сказал Латыпов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Vprognoze.ru
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