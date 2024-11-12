Башкиров о своей группе: «Одна из наших главных задач – подготовка резерва для основной сборной. Конкретных медальных планов нам никто не ставил»

Тренер Сергей Башкиров рассказал о подготовке биатлонистов к сезону.

Башкиров возглавляет резервную группу сборной России. Под его руководством тренируются Евгений Емерхонов, Денис Иродов, Олег Домичек, Леонид Кульгускин, Даниил Усов и Никита Блинов.

– В вашей команде сейчас есть однозначный лидер? Всё-таки некоторые ребята уже имеют опыт работы с более старшими товарищами.

– У нас равный состав и хорошая конкуренция. Между ребятами отличные отношения – мы даже капитана не выбирали. Да и не было такой необходимости, поскольку все парни общаются с тренерами доверительно. Каждый из спортсменов старается себя проявить, все тянутся друг за другом. Кто-то уже выигрывал гонки на высоком уровне, кто-то, молодой и дерзкий, только стремится к этим вершинам.

Я бы не стал говорить, что у нас есть явный лидер, как, например, Эдуард Латыпов в группе Юрия Михайловича Каминского. Если посмотреть на результаты летних соревнований, то у нас из шести человек только Олег Домичек остался без медалей.

– Если брать весь подготовительный этап, вы довольны командой?

– Все задания, которые получают спортсмены, они адекватно выполняют, стараются. Я вижу прогресс по итогам работы, но вопрос в том, чтобы этот прогресс отразился в результатах на соревнованиях.

Тренер никогда не бывает доволен полностью. Всегда есть моменты, которые прошли во время подготовки хорошо, есть такие, которые тяжело заходят. Качество стрельбы хотелось бы повысить. Если ориентироваться на мировых лидеров, которые стреляют 88-90 процентов точности, а некоторые и выше, то у нас в этом плане большой резерв.

– Дальнейшие планы?

– Из Тюмени мы 20 ноября перелетаем в Ханты-Мансийск – непосредственно перед стартом сезона. Из моей группы раньше туда отправится только Евгений Емерхонов, он поучаствует в коммерческих стартах.

– Какие задачи у ребят на сезон?

– У нас все-таки по составу молодежная команда, и одна из наших главных задач – подготовка резерва для основной сборной. Понятно, что у нас есть те, кто поопытнее и те, кто еще может выступать в юниорах. Поэтому задачи перед каждым стоят разные.

Но если обобщить, то нам нужно прогрессировать. Есть определенная вилка по местам на главных стартах сезона, чтобы ребята показали свой уровень, но в целом конкретных медальных планов нам никто не ставил. Главное, чтобы сезон прошел без травм и болезней, – рассказал Башкиров.