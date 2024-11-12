  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Башкиров о своей группе: «Одна из наших главных задач – подготовка резерва для основной сборной. Конкретных медальных планов нам никто не ставил»
0

Башкиров о своей группе: «Одна из наших главных задач – подготовка резерва для основной сборной. Конкретных медальных планов нам никто не ставил»

Тренер Сергей Башкиров рассказал о подготовке биатлонистов к сезону.

Башкиров возглавляет резервную группу сборной России. Под его руководством тренируются Евгений Емерхонов, Денис Иродов, Олег Домичек,  Леонид Кульгускин, Даниил Усов и Никита Блинов.

– В вашей команде сейчас есть однозначный лидер? Всё-таки некоторые ребята уже имеют опыт работы с более старшими товарищами.

– У нас равный состав и хорошая конкуренция. Между ребятами отличные отношения – мы даже капитана не выбирали. Да и не было такой необходимости, поскольку все парни общаются с тренерами доверительно. Каждый из спортсменов старается себя проявить, все тянутся друг за другом. Кто-то уже выигрывал гонки на высоком уровне, кто-то, молодой и дерзкий, только стремится к этим вершинам.

Я бы не стал говорить, что у нас есть явный лидер, как, например, Эдуард Латыпов в группе Юрия Михайловича Каминского. Если посмотреть на результаты летних соревнований, то у нас из шести человек только Олег Домичек остался без медалей.

– Если брать весь подготовительный этап, вы довольны командой?

– Все задания, которые получают спортсмены, они адекватно выполняют, стараются. Я вижу прогресс по итогам работы, но вопрос в том, чтобы этот прогресс отразился в результатах на соревнованиях.

Тренер никогда не бывает доволен полностью. Всегда есть моменты, которые прошли во время подготовки хорошо, есть такие, которые тяжело заходят. Качество стрельбы хотелось бы повысить. Если ориентироваться на мировых лидеров, которые стреляют 88-90 процентов точности, а некоторые и выше, то у нас в этом плане большой резерв.

– Дальнейшие планы?

– Из Тюмени мы 20 ноября перелетаем в Ханты-Мансийск – непосредственно перед стартом сезона. Из моей группы раньше туда отправится только Евгений Емерхонов, он поучаствует в коммерческих стартах.

– Какие задачи у ребят на сезон?

– У нас все-таки по составу молодежная команда, и одна из наших главных задач – подготовка резерва для основной сборной. Понятно, что у нас есть те, кто поопытнее и те, кто еще может выступать в юниорах. Поэтому задачи перед каждым стоят разные.

Но если обобщить, то нам нужно прогрессировать. Есть определенная вилка по местам на главных стартах сезона, чтобы ребята показали свой уровень, но в целом конкретных медальных планов нам никто не ставил. Главное, чтобы сезон прошел без травм и болезней, – рассказал Башкиров.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: СБР
logoсборная России
logoСергей Башкиров
logoЭдуард Латыпов
Евгений Емерхонов
Олег Домичек
Денис Иродов
Даниил Усов
Никита Блинов
Леонид Кульгускин
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Расписание трансляций Кубка Международной лиги клубного биатлона в Хантах
1сегодня, 15:28
Карим Халили: «Турнир МЛКБ – это шаг к развитию биатлона в нашей стране. Получилось собрать довольно сильные команды»
сегодня, 13:28
Дмитрий Васильев: «Если зимняя Олимпиада будет с нейтральным статусом, нужно ее пропустить. Это предательство»
8сегодня, 11:28
Победители личных гонок на Кубке МЛКБ получат по 1 млн рублей, серебряные призеры – по 500 тысяч, бронзовые – по 250
9сегодня, 06:56
Составы команд на Кубок МЛКБ: Логинов, Бабиков и Шевченко выступят за «Опыт и молодость», Латыпов и Резцова – за клуб Наседкина, Цветков и Миронова – за «Питер PRO»
54сегодня, 04:56
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
34сегодня, 04:56
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: четыре подряд старта в Хантах, этап в Демино, финал Кубка России в Златоусте
41сегодня, 04:55
Латыпов, Логинов, Серохвостов, Шевченко, Казакевич, Дербушева выступят на втором этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске
5вчера, 10:36
Дмитрий Васильев: «Реакция Трампа на церемонию открытия ОИ-2024 – хороший знак, что он сможет заставить МОК отказаться от либеральной повестки»
710 ноября, 11:55
Биатлонист Латыпов и футболист Фролов провели совместный челлендж по своим видам спорта
10 ноября, 09:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
6сегодня, 04:55
Евгений Гараничев: «Всегда надо ждать новых лидеров, потому что без молодого поколения не может быть возможностей для нашей страны в дальнейшем конкурировать»
8 ноября, 19:37
Биатлонистки группы Шашилова пробегут лыжную 5-километровку на турнире «Югория. Первый снег»
15 ноября, 08:17
Майгуров о детском спорте: «Единственная проблема – привлечь в биатлон. Сегодня много хороших, комфортных спортивных объектов»
18 октября, 11:02
Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
19 октября, 21:28
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
420 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
216 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40