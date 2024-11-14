Нуждов о Кубке МЛКБ: «Спортсмены собирали команды по своим выстроенным связям. Думаю, эти связи не менее крепкие, чем в региональных сборных»

Алексей Нуждов рассказал о формировании команд на Кубке МЛКБ.

Нуждов – генеральный директор Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) и президент Федерации биатлона Московской области.

Кубок МЛКБ пройдет 16-17 ноября в Ханты-Мансийске.

– В этом году у вас будут выступать команды. Почему решили делить их по четыре человека?

– Хотелось бы, чтобы каждый старт был весомый для команды. Можно, например, пробежать эстафету, а масс-старт не бежать. Тогда появятся какие-то организационные несостыковки или дыры. А здесь пропустить не можешь, потому что команду подведешь. У нас же эстафету побегут все, кто пробежал масс-старт. Всего шестьдесят человек, а в смешанной эстафете выступают по четыре человека. Вот и получается 15 команд.

– Дальше вы тоже видите такую конструкцию из команд по четыре человека?

– Опять же, вернемся к началу. Когда будет известно количество стартов по сезону, тогда и будет понятен концепт команд. Они могут быть и больше вполне.

– Мне просто кажется, что команды из четырех человек – довольно шаткая конструкция, ведь кто-то может, например, заболеть.

– У нас в положении написано, что в команде может быть два запасных: один мужчина и одна женщина. Но и даже дальше мы жестко не регламентируем. Допустим, если и запасные заболеют, то, пожалуйста, вы можете менять состав до последнего дня. Даже сейчас будут изменения в уже объявленных командах.

– Через год же, наверное, все команды поменяются.

– Не факт. Почему вы так думаете?

– Кто-то захочет быть в другой команде, кто-то закончит карьеру, узнав, что на Олимпиаду не попадает.

– Это жизнь. Я почитываю отзывы. Люди пишут: «Ну, это же не «Локомотив», не «Динамо», не ЦСКА». А вы что хотите сказать, что в «Локомотиве» никто через год не закончит карьеру?

– Возьмем, допустим лыжную марафонскую команду «Русская зима». У них, конечно, меняется состав, но она остается «Русской зимой» и не исчезает, если кто-то заканчивает.

– Знаете, в чем разница? Там все-таки состав собирает организатор или спонсор команды. Он думает, кого пригласить и на каких условиях. У нас же мячики на стороне спортсменов. Они сами собирают свою команду.

Как у нас было на практике. Мы им сказали, чтобы собирали составы. Карим Халили спрашивает: «А можно Настя [Халили] побежит в моей команде?» Вопрос был из-за того, что я все-таки президент Федерации биатлона Московской области, поэтому мог административно сказать Насте, выступающей за регион, что нельзя бежать за другую команду. Но мы сказали, что собирайте так, как хотите.

Почему я считаю, что на следующий год эти команды разваливаться не будут? В биатлоне же есть свой внутренний социум, свои авторитеты. Поэтому они собирали команды по своим выстроенным связям. Это сейчас кажется, что спортсмены просто объединились по какому-то принципу, но на самом деле не просто. Думаю, что эти связи в командах не менее крепкие, чем в региональных сборных.

– Вы видите в будущем такую же систему, которая есть в лыжных марафонах? Например, появляется спонсор и говорит Бабикову: переходи в мою команду, буду платить тебе зарплату.

– Это решать спортсменам. Надо исходить из реалий, которые существуют. Я сторонник того, что правила должна диктовать сама жизнь. Мы не будем стопорить, если появится гипотетический спонсор и скажет: «Я всем по миллиону плачу только за участие. Давайте, сильнейшие, к нам приходите». Если сильнейшие туда пойдут, то пусть идут, – сказал Нуждов.