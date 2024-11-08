Стартовала продажа билетов на «Гонку чемпионов» с участием биатлонистов и лыжников в Рязани
Стартовала продажа билетов на Гонку чемпионов биатлонистов и лыжников в Рязани.
Гонка пройдет 4 и 5 января.
«В первый день пройдёт квалификация: у биатлонистов спринт на 6 км у мужчин и у женщин, у лыжников раздельный старт на 7,5 км у мужчин и женщин. По итогам квалификации будут сформированы 10 команд по четыре человека – лыжник, лыжница, биатлонист, биатлонистка. Во второй день состоится сама эстафетная гонка», – рассказал пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов.
Билеты можно приобрести на сайте Afisha.ru. Цена билетов на один день – от 800 до 1500 рублей, цена абонемента на оба дня – от 1600 до 4000 рублей.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Afisha.ru
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