«Гонка чемпионов» с участием биатлонистов и лыжников пройдет 4-5 января в Рязани

«СБР и ФЛГР объединились для того, чтобы провести совместную «Гонку чемпионов» с участием наших сильнейших биатлонистов и лыжников. Место проведения – Рязань, дата – 4-5 января 2025 года.

Подробности расскажем 29 августа на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня», – написал пресс-атташе Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.