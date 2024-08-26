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«Гонка чемпионов» с участием биатлонистов и лыжников пройдет 4-5 января в Рязани

«Гонка чемпионов» с участием биатлонистов и лыжников пройдет 4-5 января в Рязани

«СБР и ФЛГР объединились для того, чтобы провести совместную «Гонку чемпионов» с участием наших сильнейших биатлонистов и лыжников. Место проведения – Рязань, дата – 4-5 января 2025 года.

Подробности расскажем 29 августа на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня», – написал пресс-атташе Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Сергея Аверьянова
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лыжные гонки
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logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoСоюз биатлонистов России
ФЛГР
Сергей Аверьянов
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