«Гонка чемпионов» с участием биатлонистов и лыжников пройдет 4-5 января в Рязани
«Гонка чемпионов» с участием биатлонистов и лыжников пройдет 4-5 января в Рязани
«СБР и ФЛГР объединились для того, чтобы провести совместную «Гонку чемпионов» с участием наших сильнейших биатлонистов и лыжников. Место проведения – Рязань, дата – 4-5 января 2025 года.
Подробности расскажем 29 августа на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня», – написал пресс-атташе Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Сергея Аверьянова
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