Вяльбе о «Гонке чемпионов» в Рязани: «Я не приму участия, даже не надейтесь! Но, надеюсь, будут лучшие лыжники, которые будут здоровы»
Шоу-турнир пройдет в Рязани с 4 по 5 января. В первый день у лыжников пройдет квалификация в мужском и женском масс-стартах по 7,5 км свободным стилем, у биатлонистов – в спринтах по 3 км.
На следующий день состоится смешанная эстафета, где выступят 10 команд – составы будут сформированы по итогам квалификации. Дистанция для лыжников составит 7,5 км, для биатлонистов – 5 км.
Планируется, что в стартах поучаствуют 40 спортсменов.
«Не раз слышала эту идею. Несколько лыжников принимали участие в подобных биатлонных проектах. Это не столько спортивное событие, больше шоу. Однако сам формат гонки – это не шоу.
Я не приму участия, даже не надейтесь! Но надеюсь, будут лучшие лыжники, которые будут здоровы. Это сделано больше для зрителей и популяризации двух видов спорта, которые связаны между собой.
У нас нет отрицания. Кто‑то думает, что лыжники прям не хотят встречаться с биатлонистами и участвовать в совместных стартах. Сезон расписан обычно, трудно найти время.
В начале лета определились, что даты нас устроят. Изначально один из этапов Кубка России в Казани должен был в эти даты пройти, однако Татарстан попросил их подвинуть. Вот и получилось определить дату», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий