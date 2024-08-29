  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Вяльбе о «Гонке чемпионов» в Рязани: «Я не приму участия, даже не надейтесь! Но, надеюсь, будут лучшие лыжники, которые будут здоровы»
4

Вяльбе о «Гонке чемпионов» в Рязани: «Я не приму участия, даже не надейтесь! Но, надеюсь, будут лучшие лыжники, которые будут здоровы»

Елена Вяльбе высказалась о «Гонке чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов

Шоу-турнир пройдет в Рязани с 4 по 5 января. В первый день у лыжников пройдет квалификация в мужском и женском масс-стартах по 7,5 км свободным стилем, у биатлонистов – в спринтах по 3 км.

На следующий день состоится смешанная эстафета, где выступят 10 команд – составы будут сформированы по итогам квалификации. Дистанция для лыжников составит 7,5 км, для биатлонистов – 5 км.

Планируется, что в стартах поучаствуют 40 спортсменов.

«Не раз слышала эту идею. Несколько лыжников принимали участие в подобных биатлонных проектах. Это не столько спортивное событие, больше шоу. Однако сам формат гонки – это не шоу.

Я не приму участия, даже не надейтесь! Но надеюсь, будут лучшие лыжники, которые будут здоровы. Это сделано больше для зрителей и популяризации двух видов спорта, которые связаны между собой.

У нас нет отрицания. Кто‑то думает, что лыжники прям не хотят встречаться с биатлонистами и участвовать в совместных стартах. Сезон расписан обычно, трудно найти время.

В начале лета определились, что даты нас устроят. Изначально один из этапов Кубка России в Казани должен был в эти даты пройти, однако Татарстан попросил их подвинуть. Вот и получилось определить дату», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
logoсборная России жен
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЕлена Вяльбе
logoГонка чемпионов
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Виктор Майгуров: «Заканчивая одну Олимпиаду, мы начинаем подготовку к следующей, в том числе к Милану-2026. Все нацелено на главные старты»
3сегодня, 11:47
Латыпов, Большунов, Наталия Шевченко, Сола, Антон и Динара Смольские – в возможном списке участников «Гонки чемпионов»
сегодня, 11:10
Лыжники и биатлонисты пробегут смешанную эстафету в «Гонке чемпионов», команды сформируют после квалификации в личных стартах
4сегодня, 10:51
Наталья Гербулова будет выступать под фамилией Дуркина
6вчера, 09:48
Каминский об отношении к Серохвостову: «С общечеловеческой точки зрения оно, наверное, не изменилось»
227 августа, 12:05
Юрий Каминский: «Мы готовы были взять Логинова в команду, но он сам отказался. Наверное, ему и Бабикову хочется побольше свободы»
827 августа, 10:57
Каминский о стрельбе Латыпова: «Сейчас надеюсь, что будет получше. Мы каждый сезон надеемся»
127 августа, 09:32
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: три подряд старта в Хантах, этап в Демино, финал Кубка России в Златоусте
3327 августа, 05:00
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
2527 августа, 05:00
«Гонка чемпионов» с участием биатлонистов и лыжников пройдет 4-5 января в Рязани
26 августа, 11:22
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
427 августа, 05:00
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
28 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото
Павел Ростовцев: «Пришли к тому, что нет смысла финансировать взрослых биатлонистов, находящихся по уровню в середине второго десятка»
1219 апреля, 18:54
Майгуров об арене в Костомукше: «Руководство Карелии хочет развивать этот лыжно-биатлонный комплекс, проводить здесь крупные соревнованияа»
29 апреля, 16:58
Грухвина о марафоне в Увате: «Все должно пройти ровно, потому со старта никто сильнее бежать не будет из‑за тяжелого состояния трассы»
3 апреля, 20:18
Джакомель и Эльвира Оберг победили в молодежном зачете Кубка мира сезона-2023/24
117 марта, 22:59