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Призовой фонд «Гонки чемпионов» среди лыжников и биатлонистов составит 12 млн рублей

Призовой фонд «Гонки чемпионов» в Рязани составит 12 миллионов рублкй

Шоу-турнир лыжников и биатлонистов пройдет с 4 по 5 января.

В первый день у лыжников пройдет квалификация в мужском и женском масс-стартах по 7,5 км свободным стилем, у биатлонистов – в спринтах по 3 км.

На следующий день состоится смешанная эстафета, где выступят 10 команд – составы будут сформированы по итогам квалификации. Дистанция для лыжников составит 7,5 км, для биатлонистов – 5 км.

Планируется, что в стартах поучаствуют 40 спортсменов, в том числе представители Беларуси. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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