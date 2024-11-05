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Казакевич о Кубке МЛКБ: «Очень интересный старт, команды будут невероятно сильные. В этом году все еще активнее закрутилось, стало более медийным»

Ирина Казакевич высоко оценила уровень Международной лиги клубного биатлона.

16-17 ноября в Ханты-Мансийске пройдет второй Кубок МЛКБ с участием россиян и белорусов. Спортсмены пробегут масс-старты и смешанную эстафету.

– Как проходит ваша подготовка к старту сезона?

– Сейчас мы в Ханты‑Мансийске, здесь уже большая часть спортсменов. Биатлонистов пока чуть меньше, чем лыжников, но все потихоньку подтягиваются. Готовимся как обычно, примерно как и в прошлом сезоне. Настроение более‑менее нормальное, все‑таки вкатка, немного присутствует усталость, поэтому уже ждем начала стартов.

– Сезон открывается Кубком МЛКБ. Какие ожидания от этих стартов?

– Очень интересный старт, потому что команды будут невероятно сильные, исходя из составов, которые уже объявили. Это что‑то необычное, потому что чаще всего участвуют команды регионов, а тут суперсильные составы, поэтому будет интересно! Присутствует волнение, все в ожидании.

Плюс это будет первый старт, а ты не всегда знаешь, чего ожидать от себя на первых стартах. Хочется выступить удачно.

– Как формировался состав вашей команды (вместе с Казакевич выступят Кирилл Бажин, Савелий Коновалов и Тамара Дербушева – Спортс’‘)?

– Формировали состав по большей части мы с Кириллом Бажиным. Он изначально предложил и спросил, не хочу ли я собрать команду, так как эти команды «спонсорские», а у меня как раз есть спонсор. Я сказала, что в принципе можно, но у нас в любом случае все решает Михаил Викторович Шашилов.

Потом поступило предложение уже от самого спонсора, хотела ли бы я сама собрать команду, и мы с Кириллом начали совместно решать. Подумали, что должен быть Савелий Коновалов, и без Тамары Дербушевой никуда. Естественно, спросили у них, они были согласны – так сформировался состав.

– По твоему мнению, какие команды навяжут борьбу в смешанной эстафете?

– Думаю, что все команды, потому что они примерно все на высоком уровне. Белорусские команды суперсильные, особенно состав, который выступал на Кубке мира (Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Динара Смольская, Анна Сола – Спортс’‘).

Отметила бы команду Карима Халили (вместе с Даниилом Серохвостовым, Анастасией Халили и Викторией Сливко – Спортс’‘). Есть и другие команды, которые будут навязывать борьбу, я уже знаю их составы, но они их еще не презентовали, так что пока не буду об этом. Очень много сильных команд, поэтому будет интересно.

Особенно ждут, наверное, болельщики, потому что это такой перфоманс, в этом году все еще активнее закрутилось, это стало более медийным, также появились эстафеты, которых в прошлом году не было, а это всегда накал страстей и борьбы, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете Казакевич.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoКубок мира по биатлону
logoсборная России жен
logoсборная Беларуси жен
сборная Беларуси
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoМихаил Шашилов
logoАнна Сола
logoИрина Казакевич
logoМатч ТВ
Антон Смольский
logoДмитрий Лазовский
Международная лига клубного биатлона
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