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Латыпов, Большунов, Наталия Шевченко, Сола, Антон и Динара Смольские – в возможном списке участников «Гонки чемпионов»

Названы первые участники «Гонки чемпионов», где выступят лыжники и биатлонисты

Шоу-турнир пройдет с 4 по 5 января в Рязани. Участие предварительно подтвердили биатлонисты Эдуард Латыпов и Наталия Шевченко, лыжники Александр Большунов и Евгения Крупицкая.

Также приглашение на гонку получат белорусские биатлонисты Антон и Динара Смольские, Дмитрий Лазовский и Анна Сола. Планируется, что всего в соревнованиях поучаствуют 40 спортсменов.

Согласно формату «Гонки чемпионов», у лыжников пройдет квалификация в мужском и женском масс-стартах, у биатлонистов – в спринтах. По итогам стартов будут сформированы 10 команд для смешанной эстафеты.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: МИА «Россия сегодня»
logoсборная России
logoсборная России жен
лыжные гонки
logoсборная Беларуси жен
сборная Беларуси
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoЭдуард Латыпов
logoАнна Сола
logoАлександр Большунов
Антон Смольский
logoДмитрий Лазовский
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoЕвгения Крупицкая
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