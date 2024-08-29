Латыпов, Большунов, Наталия Шевченко, Сола, Антон и Динара Смольские – в возможном списке участников «Гонки чемпионов»
Названы первые участники «Гонки чемпионов», где выступят лыжники и биатлонисты
Шоу-турнир пройдет с 4 по 5 января в Рязани. Участие предварительно подтвердили биатлонисты Эдуард Латыпов и Наталия Шевченко, лыжники Александр Большунов и Евгения Крупицкая.
Также приглашение на гонку получат белорусские биатлонисты Антон и Динара Смольские, Дмитрий Лазовский и Анна Сола. Планируется, что всего в соревнованиях поучаствуют 40 спортсменов.
Согласно формату «Гонки чемпионов», у лыжников пройдет квалификация в мужском и женском масс-стартах, у биатлонистов – в спринтах. По итогам стартов будут сформированы 10 команд для смешанной эстафеты.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: МИА «Россия сегодня»
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