Латыпов, Большунов, Наталия Шевченко, Сола, Антон и Динара Смольские – в возможном списке участников «Гонки чемпионов»

Названы первые участники «Гонки чемпионов», где выступят лыжники и биатлонисты

Шоу-турнир пройдет с 4 по 5 января в Рязани. Участие предварительно подтвердили биатлонисты Эдуард Латыпов и Наталия Шевченко , лыжники Александр Большунов и Евгения Крупицкая .

Также приглашение на гонку получат белорусские биатлонисты Антон и Динара Смольские, Дмитрий Лазовский и Анна Сола. Планируется, что всего в соревнованиях поучаствуют 40 спортсменов.

Согласно формату «Гонки чемпионов», у лыжников пройдет квалификация в мужском и женском масс-стартах, у биатлонистов – в спринтах. По итогам стартов будут сформированы 10 команд для смешанной эстафеты.