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«Игра, в которую ужасно трудно играть». Кристиансен рассказал о расставании с девушкой

Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен рассказал о расставании с девушкой.

В прошлом году олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Кристиансен переехал в Тронхейм, чтобы проводить больше времени со своей девушкой Ингвиль. Однако этим летом пара распалась.

«Это как кататься на лыжах в пустыне Сахаре. Сколько ни старайся, это не так легко.

Я снимал квартиру в Тронхейме на шесть месяцев, чтобы чаще проводить время вместе. Но это все равно не помогло. Можно сказать, что мы сделали много «последних» попыток [сохранить отношения]. По моим ощущениям, оба приложили все силы. Рад, что мы старались, однако это не принесло результата.

Каково это для меня? Всегда неприятно расставаться с любимым человеком. У нас очень необычная жизнь, мы много путешествуем. Когда тебе приходится поддерживать отношения с тем, кто не живет там же, где и ты, – а я тогда был в Осло, она в Тронхейме, – и я еще в разъездах более 200 дней в году...

Вдобавок к этому немного спортивного менталитета, ковид, карантины и Олимпийские игры – получается игра, в которую ужасно трудно играть», – ответил Кристиансен.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: TV2
logoсборная Норвегии
светская хроника
logoВетле Шостад Кристиансен
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