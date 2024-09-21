Летний биатлон. Чемпионат Норвегии. Ботн и Кноттен победили в спринтах, Лагрейд – 7-й, Тандревольд – 15-я, Тарьей Бо – 35-й, Йоханнес Бо не стартовал
Летний биатлон
Лиллехаммер
Спринт
Мужчины
1. Йохан-Олав Ботн – 22.58,0 (2)
2. Вебьорн Сорум – 3,2 (2)
3. Эспен Улдал – 8,9 (1)
4. Матс Эвербю – 39,9 (2)
5. Уле Сурке – 44,7 (2)
6. Мартин Улдал – 54,1 (4)
7. Стурла Хольм Лагрейд – 1.00,3 (1)
8. Тобиас Альм – 1.08,4 (1)...
14. Исак Фрей – 1.39,5 (5)
16. Мартин Невланн – 1.41,0 (3)...
28. Йоханнес Дале-Шевдал – 2.43,7 (4)...
35. Тарьей Бо – 3.39,4 (4)
Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен и Эндре Стремсхайм не стартовали.
Женщины
1. Каролине Кноттен – 18.48,4 (0)
2. Рагнхильд Фемстейневик – 56,6 (2)
3. Фрида Доккен – 1.14,9 (1)
4. Элине Грюэ – 1.30,7 (1)
5. Синне Оврен – 1.33,6 (1)
6. Каролине Эрдал – 1.39,7 (2)
7. Марен Киркеэйде – 1.43,2 (2)
8. Марит Ойгард – 1.48,2 (0)
9. Юни Арнеклейв – 1.55,1 (1)...
15. Ингрид Ланмарк Тандревольд – 2.29,1 (3)...
21. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия) – 3.07,8 (2)...
24. Ида Лиен – 3.17,5 (3)
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