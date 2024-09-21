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  • Летний биатлон. Чемпионат Норвегии. Ботн и Кноттен победили в спринтах, Лагрейд – 7-й, Тандревольд – 15-я, Тарьей Бо – 35-й, Йоханнес Бо не стартовал
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Летний биатлон. Чемпионат Норвегии. Ботн и Кноттен победили в спринтах, Лагрейд – 7-й, Тандревольд – 15-я, Тарьей Бо – 35-й, Йоханнес Бо не стартовал

Ботн и Кноттен выиграли спринты на чемпионате Норвегии по летнему биатлону.

Летний биатлон

Чемпионат Норвегии

Лиллехаммер

Спринт

Мужчины

1. Йохан-Олав Ботн – 22.58,0 (2)

2. Вебьорн Сорум – 3,2 (2)

3. Эспен Улдал – 8,9 (1)

4. Матс Эвербю – 39,9 (2)

5. Уле Сурке – 44,7 (2)

6. Мартин Улдал – 54,1 (4)

7. Стурла Хольм Лагрейд – 1.00,3 (1)

8. Тобиас Альм – 1.08,4 (1)...

14. Исак Фрей – 1.39,5 (5)

16. Мартин Невланн – 1.41,0 (3)...

28. Йоханнес Дале-Шевдал – 2.43,7 (4)...

35. Тарьей Бо – 3.39,4 (4)

Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен и Эндре Стремсхайм не стартовали.

Женщины

1. Каролине Кноттен – 18.48,4 (0)

2. Рагнхильд Фемстейневик – 56,6 (2)

3. Фрида Доккен – 1.14,9 (1)

4. Элине Грюэ – 1.30,7 (1)

5. Синне Оврен – 1.33,6 (1)

6. Каролине Эрдал – 1.39,7 (2)

7. Марен Киркеэйде – 1.43,2 (2)

8. Марит Ойгард – 1.48,2 (0)

9. Юни Арнеклейв – 1.55,1 (1)...

15. Ингрид Ланмарк Тандревольд – 2.29,1 (3)...

21. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия) – 3.07,8 (2)...

24. Ида Лиен – 3.17,5 (3)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
logoсборная Норвегии
logoсборная Норвегии жен
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спринт (жен)
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logoЙоханнес Бо
Шур
logoВетле Шостад Кристиансен
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoКаролине Эрдал
Эндре Стремсхайм
Марит Ойгард
logoКаролине Кноттен
Рагнхильд Фемстейневик
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoСтурла Хольм Лагрейд
Юни Арнеклейв
Укалек Астри Слеттемарк
Эспен Улдал
Вебьорн Сорум
Элине Грюэ
Синне Оврен
logoИда Лиен
Мартин Невланн
Мартин Улдал
Фрида Доккен
Матс Эвербю
Йохан-Олав Ботн
Марен Киркеэйде
Исак Фрей
Тобиас Альм
Уле Сурке
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