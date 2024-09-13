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  • Тарьей Бо о свадьбе: «Гита опоздала в церковь на полчаса, мне пришлось сидеть и ждать ее. Это было немного похоже на голливудский фильм, когда невеста не приходит»
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Тарьей Бо о свадьбе: «Гита опоздала в церковь на полчаса, мне пришлось сидеть и ждать ее. Это было немного похоже на голливудский фильм, когда невеста не приходит»

Норвежский биатлонист Тарьей Бо рассказал, как прошла его свадьба.

Тарьей и мать его ребенка Гита Симонсен были помолвлены три года. В сентябре 2022-го у пары родился сын Арон. 6 июля 2024 года они поженились. 

«Те выходные прошли прекрасно. Я хочу сделать это еще раз, ха-ха. 

Возможно, это немного неправильный способ выразиться. Мне не нужно снова жениться, но те выходные были потрясающими. Они прошли так, как мы и надеялись, даже лучше. Это было особое чувство. 

Гита всегда опаздывает. И в церковь она опоздала на полчаса, мне пришлось сидеть и ждать ее. Не знаю, что подумали гости. 

Я знал, что она появится, но это было немного похоже на голливудский фильм, когда невеста не приходит. 

Подошел священник и сказал, что рекорд по опозданиям – 25 минут. Итак, мы установили новый рекорд в церкви в Стрине. 

Когда Гита все же появилась в церкви, было много слез», – рассказал Тарьей Бо. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: TV2
logoсборная Норвегии
светская хроника
logoТарьей Бо
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