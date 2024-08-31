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IBU хочет ввести новую систему старта в спринтах и индивидуальных гонках. Лидеры не смогут выбирать стартовую группу

IBU хочет ввести новую систему старта в спринтах и индивидуальных гонках.

Обычно лидеры выбирали для старта первую группу. Теперь первыми будут стартовать биатлонисты, которые в общем зачете Кубка мира занимают места начиная с 31-го. Во второй группе будут спортсмены, занимающие места с 16-го по 30-е. Лидеры будут начинать гонку в третьей группе.

В четвертой группе будут стартовать самые слабые. 

В IBU считают, что изменение позволит правообладателям трансляций дольше удерживать внимание зрителей.

Против нововведения уже высказались лидеры норвежской сборной. По мнению Ветле Кристиансена, новый порядок старта вряд ли позволит дольше сохранять интригу. 

«Мы сомневаемся, что зритель, который включит биатлон и не увидит с самого начала лучших, продолжит смотреть трансляцию до старта 60-70-80-х номеров. По крайней мере, я бы не стал и просто переключил бы канал», – заявил Кристиансен. 

Он отметил, что на встрече с представителями IBU норвежские спортсмены проводили параллель с горнолыжным спортом, где лучшие всегда стартуют первыми.

Также Кристиасен сообщил, что член комиссии спортсменов IBU Себастьян Самуэльссон организовал сбор подписей против нововведения.  

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Норвегии
logoсборная Швеции
logoIBU
спринт
индивидуальная гонка
logoВетле Шостад Кристиансен
logoСебастьян Самуэльссон
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