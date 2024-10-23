Дмитрий Васильев: «В Европе перестают смотреть биатлон как раньше, потому что если нет русских – нет интриги. Стероидные норвежцы выигрывают все подряд»

Дмитрий Васильев заявил, что в Европе падает интерес к биатлону без россиян.

Международный союз биатлонистов (IBU) с 2022 года не допускает россиян до соревнований под своей эгидой.

«В Европе перестают смотреть биатлон как раньше. Потому что если нет русских, значит, нет интриги. Стероидные норвежцы выигрывают все подряд, поэтому интерес пропадает. В руководстве IBU нас, конечно, ненавидят, там собрались сплошные русофобы. Но даже учитывая этот факт, им приходится смириться с тем, что в отсутствии россиян они теряют огромные деньги.

То же самое и в лыжах. Там ситуация еще хуже. Мне очень обидно за них, 20 лет назад это был один из самых интересных видов спорта, а сейчас норвежские допингисты превратили лыжи в статистический вид спорта», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .

Также Васильев заявил, что отстранение россиян негативно сказывается на фигурном катании и других видах спорта.

«Здесь ситуация до банальности проста. Спонсоры уходят, просмотры телетрансляций снижаются, рейтинги катастрофически падают. Вид спорта может потерять ту былую заинтересованность со стороны зрителей и болельщиков. Статистика не в пользу наших недоброжелателей. Скоро это коснется не только фигурного катания, но и других видов спорта», – отметил Васильев.