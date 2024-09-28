Журова об отстранении биатлонистов и лыжников: «До завершения СВО IBU и FIS не будут ничего предпринимать. Там всем управляют скандинавы, которым это выгодно»

Журова считает, что недопуск лыжников и биатлонистов продлится до конца СВО.

«Наши лыжники и биатлонисты как конкуренты не нужны в мире, это уже понятно. До завершения СВО IBU и FIS не будут ничего предпринимать, они будут использовать ситуацию, чтобы не допускать россиян. Там по сути всем управляют скандинавы, которым это только выгодно.

Вряд ли высказывания отдельных иностранных спортсменов в поддержку россиян кто-либо будет иметь в виду. Сказали и сказали, все забыли. Уровень соперничества и интереса упал, иностранцам это на руку», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.