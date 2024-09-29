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Дмитрий Губерниев: «IBU будет последней федерацией, кто допустит россиян. FIS – предпоследней. Антироссийские настроения там самые сильные»

Дмитрий Губерниев заявил, что IBU и FIS допустят россиян последними из федераций.

С 2022 года российские спортсмены не участвуют в турнирах под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«IBU будет последней федерацией из всех мировых, кто допустит россиян. Предпоследней будет FIS. Понятно, что антироссийские настроения там самые сильные среди всех федераций мира, это надо отдавать себе должное в этом.

Биатлонисты и лыжники дружно пропустят Олимпиаду [2026 года] в Милане. Надеяться на чудо не приходится. Мы будем отстранены надолго, если только политический ландшафт не изменится», – сказал комментатор Губерниев.

Также он призвал развивать клубный биатлон в России.

«Выход один – продолжать развивать биатлон внутри страны, надеяться не только на соревнования под эгидой Союза биатлонистов России (СБР), но и на клубном уровне. Только туда могут приехать иностранцы, надо пытаться затаскивать к нам зарубежных спортсменов.

Поэтому я очень надеюсь, что клубный чемпионат в середине ноября поможет нам. Ведутся переговоры с Китаем, в прошлом сезоне они почти приехали, но все-таки не смогли в итоге. Например, Китай у нас выступает в гребле и некоторых других видах спорта. Шансы есть, что они приедут и на биатлон», – отметил Губерниев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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