  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Министр спорта Беларуси: «Без России привлекательность лыжного спорта в Европе упала. Кубок мира у мужчин превратился в чемпионат Норвегии»
3

Министр спорта Беларуси: «Без России привлекательность лыжного спорта в Европе упала. Кубок мира у мужчин превратился в чемпионат Норвегии»

Министр спорта Беларуси сказал об отстранении лыжников и биатлонистов из России

«Советский, российский, белорусский биатлон, сегодня наряду с Норвегией, Францией, Германией, Швецией это мировые лидеры. Они устраняют конкурентов, сегодня медали начинают выигрывать страны, которые не мечтали о таковых.

Сегодня в лыжных гонках и женская, и мужская российские команды, наверное, одни из самых сильнейших в мире. И привлекательность лыжного спорта в Европе упала из-за того, что нет российских спортсменов на этих соревнованиях.

Кто в мужских лыжных гонках сможет составить конкуренцию норвежцам, а в женских – шведкам? Никто. Поэтому Кубок мира у мужчин превратился в чемпионат Норвегии, у женщин – в чемпионат Швеции. Но я знаю, что это не приветствуется и в международном олимпийском движении», – рассказал Сергей Ковальчук.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoКубок мира
logoсборная России
logoсборная России жен
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная Норвегии
logoсборная Швеции жен
logoсборная Беларуси жен
сборная Беларуси
logoСергей Ковальчук
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Вяльбе о «Гонке чемпионов» в Рязани: «Я не приму участия, даже не надейтесь! Но, надеюсь, будут лучшие лыжники, которые будут здоровы»
529 августа, 12:29
Призовой фонд «Гонки чемпионов» среди лыжников и биатлонистов составит 12 млн рублей
129 августа, 11:14
Что нового у лыж без России? Все боятся саботажа со фтором, фотофиниш будут скрывать
1524 ноября 2023, 03:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Вероника Степанова: «Нужно, может, в трудовые договоры прописать, что олимпийские чемпионы обязаны участвовать в просветительских мероприятиях и вдохновлять молодежь»
331 минуту назад
Елена Вяльбе: «Не верю, что нас начнут куда-то допускать. А на Олимпиаду мы должны ехать только с российским флагом»
346 минут назад
Елена Вяльбе: «Как ярый борец против допинга я безмерно благодарна, что РУСАДА не опускает руки»
вчера, 10:34
Вероника Степанова: «Нам необходимо ориентироваться на те соревнования, где все готовы видеть нас с флагами, гимнами, без политической составляющей»
374 сентября, 12:38
Степанова, Дегтярев и Нагорный выступят на сeccии ВЭФ «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ». Модератор – Губерниев
473 сентября, 17:18
«Сейчас стадо идиотов застучит по экранам, комментируя в духе «Степанова забеременела, услышав призыв Путина рожать». Степанова о проблеме демографии
813 сентября, 10:43
Вероника Степанова: «Беременность ожидаемая, планируемая, естественная, без ЭКО. Решение совместное с моим партнером, но инициатива моя»
93 сентября, 10:38
Йохауг и Хауке поучаствуют в антидопинговой кампании перед ЧМ-2025. Лыжники ранее отбывали дисквалификации за нарушения
233 сентября, 07:40
Легков о допуске наших лыжников: «Это на грани фантастики. Никуда никого не допустят, потому что там правят скандинавы»
203 сентября, 06:47
Юлия Ступак: «Абсолютно уверена, что в российском спорте нет допинга. В моей карьере не было ни одного терапевтического исключения»
52 сентября, 14:45
Ко всем новостям
Последние новости
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
225 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
103 апреля, 08:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил, Хубер – 2-й, Форфанг – 3-й
122 марта, 22:08
Горные лыжи. Кубок мира. Рогентин победил в супергиганте, Мейар – 2-й, Буассе – 3-й, пять швейцарцев попали в топ-8
22 марта, 16:34
Горные лыжи. Кубок мира. Ледецка победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Викхофф Ли – 3-я
22 марта, 16:15
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Сван – 2-я, Карлссон – 3-я
1617 марта, 12:13
Горбунов о Малиновке: «Достаточно тяжелый круг, очень много поворотов. Похоже на европейский уровень»
117 марта, 06:23