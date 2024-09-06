Министр спорта Беларуси: «Без России привлекательность лыжного спорта в Европе упала. Кубок мира у мужчин превратился в чемпионат Норвегии»

Министр спорта Беларуси сказал об отстранении лыжников и биатлонистов из России

«Советский, российский, белорусский биатлон, сегодня наряду с Норвегией, Францией, Германией, Швецией это мировые лидеры. Они устраняют конкурентов, сегодня медали начинают выигрывать страны, которые не мечтали о таковых.

Сегодня в лыжных гонках и женская, и мужская российские команды, наверное, одни из самых сильнейших в мире. И привлекательность лыжного спорта в Европе упала из-за того, что нет российских спортсменов на этих соревнованиях.

Кто в мужских лыжных гонках сможет составить конкуренцию норвежцам, а в женских – шведкам? Никто. Поэтому Кубок мира у мужчин превратился в чемпионат Норвегии, у женщин – в чемпионат Швеции. Но я знаю, что это не приветствуется и в международном олимпийском движении», – рассказал Сергей Ковальчук.