Министр спорта Беларуси: «Без России привлекательность лыжного спорта в Европе упала. Кубок мира у мужчин превратился в чемпионат Норвегии»
Министр спорта Беларуси сказал об отстранении лыжников и биатлонистов из России
«Советский, российский, белорусский биатлон, сегодня наряду с Норвегией, Францией, Германией, Швецией это мировые лидеры. Они устраняют конкурентов, сегодня медали начинают выигрывать страны, которые не мечтали о таковых.
Сегодня в лыжных гонках и женская, и мужская российские команды, наверное, одни из самых сильнейших в мире. И привлекательность лыжного спорта в Европе упала из-за того, что нет российских спортсменов на этих соревнованиях.
Кто в мужских лыжных гонках сможет составить конкуренцию норвежцам, а в женских – шведкам? Никто. Поэтому Кубок мира у мужчин превратился в чемпионат Норвегии, у женщин – в чемпионат Швеции. Но я знаю, что это не приветствуется и в международном олимпийском движении», – рассказал Сергей Ковальчук.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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