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Видео
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«Матч ТВ» роликом в стиле «Крестного отца» анонсировал показ итальянских турниров. Черданцев сыграл дона Джорджо: «Ты хочешь наслаждаться крутым футболом, но просишь без уважения»

«Матч ТВ» обыграл первую сцену из «Крестного отца», анонсируя трансляции футбола.

В ролике, посвященном показу Серии А, Кубка и Суперкубка Италии, главную роль исполнил комментатор Георгий Черданцев.

– Дон Джорджо, весь итальянский футбол я могу смотреть только у вас, – обращается к персонажу Черданцева, сидящему с енотом на коленях, пришедший к нему проситель.

– Ты хочешь наслаждаться крутым футболом, но просишь без уважения. Ничего не предлагаешь взамен.

– Я лишь взываю к справедливости.

– Хорошо. Только одно условие: ты будешь смотреть все матчи.

– Обещаю. Но сколько мне будет это стоить?

– Чем же я заслужил такое неуважение? На «Матч ТВ» все абсолютно бесплатно, – отвечает дон Джорджо.

Ролик заканчивается произнесенной за кадром фразой: «Предложение, от которого нельзя отказаться».

ВИДЕО

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что ролик показали на встрече для партнеров и рекламодателей «Матч ТВ». На мероприятии присутствовали «топ-менеджеры из сферы бизнеса и руководители спортивных федераций», а ведущими выступили Дмитрий Губерниев и Сабина Актерина.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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