«Матч ТВ» роликом в стиле «Крестного отца» анонсировал показ итальянских турниров. Черданцев сыграл дона Джорджо: «Ты хочешь наслаждаться крутым футболом, но просишь без уважения»
В ролике, посвященном показу Серии А, Кубка и Суперкубка Италии, главную роль исполнил комментатор Георгий Черданцев.
– Дон Джорджо, весь итальянский футбол я могу смотреть только у вас, – обращается к персонажу Черданцева, сидящему с енотом на коленях, пришедший к нему проситель.
– Ты хочешь наслаждаться крутым футболом, но просишь без уважения. Ничего не предлагаешь взамен.
– Я лишь взываю к справедливости.
– Хорошо. Только одно условие: ты будешь смотреть все матчи.
– Обещаю. Но сколько мне будет это стоить?
– Чем же я заслужил такое неуважение? На «Матч ТВ» все абсолютно бесплатно, – отвечает дон Джорджо.
Ролик заканчивается произнесенной за кадром фразой: «Предложение, от которого нельзя отказаться».
Инсайдер Иван Карпов сообщил, что ролик показали на встрече для партнеров и рекламодателей «Матч ТВ». На мероприятии присутствовали «топ-менеджеры из сферы бизнеса и руководители спортивных федераций», а ведущими выступили Дмитрий Губерниев и Сабина Актерина.
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