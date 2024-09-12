Кульгускин о третьем месте в индивидуальной гонке: «Голова кругом не шла. Грамотно разложился, шел по самочувствию»
19-летний спортсмен с чистой стрельбой занял третье место в индивидуальной гонке.
– Тренеры сказали наслаждаться и идти спокойно, как на тренировке. Стрельнул хорошо. Мне сказали, что борюсь за призы. И начинаешь осознавать, что ты уже в лидерах.
Приходится искать в себе силы и начинать работать. Голова кругом не шла. Грамотно разложился, несмотря на то, что мне кричали: «Прибавляй». Шел по самочувствию.
– Ты только недавно соревновался по старшим юношам, даже не юниорам. Сейчас заявляешься на мужской чемпионат России. Юноши 20 км не бегают, они бегают 12,5 км.
– Я уже должен бегать 15 км, потому что перешел в юниоры. 20 км оказалось бежать легче, чем спринт.
– Расскажи, откуда ты и кто тебя тренирует?
– Тренировался под руководством Сергея Башкирова, провел летнюю подготовку с ним. А так тренировался с отцом, Иваном Леонидовичем Кульгускиным. Я из Алтайского края, поселок Амурский, – сказал Кульгускин.
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