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Кирилл Бажин: «На последнем рубеже попытался создать небольшую интригу, чтобы было интересно, чтобы нервы у соперников потрепались»

Кирилл Бажин прокомментировал свою победу на летнем чемпионате России.

Бажин выиграл индивидуальную гонку с двумя промахами на последней стрельбе.   

«Никаких мыслей о четырех нулях не было – было на трассе не до этого, понимал, что нужно работать.

У нас не было такой соревновательной практики, мы прошли три старта – мы говорили, что с каждым стартом будем набирать ход. Так и получается. Сегодня уже гораздо легче: идешь все 20 км, не сбавляешь.

На последнем рубеже попытался создать небольшую интригу, чтобы было интересно всем – и Поварницыну, и остальным. Чтобы у них нервы потрепались на последнем огневом рубеже. Но Саня тоже не сдюжил», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
чемпионат России
logoАлександр Поварницын
Кирилл Бажин
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