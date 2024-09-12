Кирилл Бажин: «На последнем рубеже попытался создать небольшую интригу, чтобы было интересно, чтобы нервы у соперников потрепались»
Кирилл Бажин прокомментировал свою победу на летнем чемпионате России.
Бажин выиграл индивидуальную гонку с двумя промахами на последней стрельбе.
«Никаких мыслей о четырех нулях не было – было на трассе не до этого, понимал, что нужно работать.
У нас не было такой соревновательной практики, мы прошли три старта – мы говорили, что с каждым стартом будем набирать ход. Так и получается. Сегодня уже гораздо легче: идешь все 20 км, не сбавляешь.
На последнем рубеже попытался создать небольшую интригу, чтобы было интересно всем – и Поварницыну, и остальным. Чтобы у них нервы потрепались на последнем огневом рубеже. Но Саня тоже не сдюжил», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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