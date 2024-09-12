Кирилл Бажин: «На последнем рубеже попытался создать небольшую интригу, чтобы было интересно, чтобы нервы у соперников потрепались»

Кирилл Бажин прокомментировал свою победу на летнем чемпионате России.

Бажин выиграл индивидуальную гонку с двумя промахами на последней стрельбе.

«Никаких мыслей о четырех нулях не было – было на трассе не до этого, понимал, что нужно работать.

У нас не было такой соревновательной практики, мы прошли три старта – мы говорили, что с каждым стартом будем набирать ход. Так и получается. Сегодня уже гораздо легче: идешь все 20 км, не сбавляешь.

На последнем рубеже попытался создать небольшую интригу, чтобы было интересно всем – и Поварницыну, и остальным. Чтобы у них нервы потрепались на последнем огневом рубеже. Но Саня тоже не сдюжил», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».