Шукалович о Кульгускине: «Леонид с 10 лет на виду, выделялся с первых соревнований. У него хорошая стрельба, высокий функциональный потенциал»

Дмитрий Шукалович назвал Леонида Кульгускина потенциально сильным биатлонистом.

19-летний спортсмен с чистой стрельбой занял третье место в индивидуальной гонке на чемпионате России.

– Вы работали с Кульгускиным весь сезон-2023/24 в рамках юношеского проекта СБР. Что скажете о нем?

– Леонид, по сути, с 10 лет на виду, выделялся с первых соревнований. Если взять предыдущий сезон, они с Савелием Коноваловым были лидерами в юношеском возрасте. По очереди выигрывали.

Прошлый сезон у Кульгускина был не совсем удачным, он ногами выделялся, но болел, какие-то старты проваливал. Потом на фоне болезни достаточно успешно выступил на юниорском Первенстве России – три раза был в призах.

– Он первый участник юношеского проекта СБР, который громко заявил о себе на взрослом уровне. Наверное, в этой бронзе есть частичка и вашей совместной работы.

– Конечно, в первую очередь это продукт биатлона Алтайского края. Личный тренер Леонида – его отец. Но я надеюсь, что он что-то почерпнул и из нашей совместной работы.

Мы и сейчас продолжаем взаимодействовать и с ним, и с его отцом. Я знаю все, что он делает с точки зрения тренерского процесса. Потенциально сильный парень – хорошая стрельба, очень высокий функциональный потенциал, – сказал руководитель юношеского проекта Союза биатлонистов России (СБР).