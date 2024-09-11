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Летний биатлон. Чемпионат России. Цветков, Бабиков, Иродов, Поршнев, Поварницын, Вьюхин, Томшин выступят в индивидуальной гонке

12 сентября на летнем ЧР по биатлону мужчины пробегут индивидуальную гонку.

Альфа-Банк Чемпионат России

Красноярск 

Мужчины

Индивидуальная гонка, 20 км

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист 

3. Александр Корнев

9. Максим Цветков

12. Кирилл Стрельцов 

14. Вадим Истамгулов 

15. Евгений Емерхонов 

17. Михаил Бурундуков

18. Кирилл Бажин 

22. Антон Бабиков 

26. Рустам Каюмов 

27. Денис Иродов 

31. Никита Поршнев 

37. Олег Домичек

38. Александр Поварницын 

42. Иван Колотов 

47. Андрей Вьюхин 

54. Василий Томшин 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
чемпионат России
logoАнтон Бабиков
logoМаксим Цветков
logoАлександр Поварницын
logoКирилл Стрельцов
logoНикита Поршнев
logoВасилий Томшин
Андрей Вьюхин
Рустам Каюмов
Вадим Истамгулов
Евгений Емерхонов
Кирилл Бажин
Иван Колотов
Михаил Бурундуков
Александр Корнев
Олег Домичек
Денис Иродов
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