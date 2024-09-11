Летний биатлон. Чемпионат России. Цветков, Бабиков, Иродов, Поршнев, Поварницын, Вьюхин, Томшин выступят в индивидуальной гонке
12 сентября на летнем ЧР по биатлону мужчины пробегут индивидуальную гонку.
Альфа-Банк Чемпионат России
Красноярск
Мужчины
Индивидуальная гонка, 20 км
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
12. Кирилл Стрельцов
14. Вадим Истамгулов
17. Михаил Бурундуков
18. Кирилл Бажин
22. Антон Бабиков
26. Рустам Каюмов
27. Денис Иродов
31. Никита Поршнев
37. Олег Домичек
42. Иван Колотов
47. Андрей Вьюхин
54. Василий Томшин
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости