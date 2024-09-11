Летний биатлон. Чемпионат России. Цветков, Бабиков, Иродов, Поршнев, Поварницын, Вьюхин, Томшин выступят в индивидуальной гонке

12 сентября на летнем ЧР по биатлону мужчины пробегут индивидуальную гонку.

Альфа-Банк Чемпионат России

Красноярск

Мужчины

Индивидуальная гонка, 20 км

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

3. Александр Корнев

9. Максим Цветков

12. Кирилл Стрельцов

14. Вадим Истамгулов

15. Евгений Емерхонов

17. Михаил Бурундуков

18. Кирилл Бажин

22. Антон Бабиков

26. Рустам Каюмов

27. Денис Иродов

31. Никита Поршнев

37. Олег Домичек

38. Александр Поварницын

42. Иван Колотов

47. Андрей Вьюхин

54. Василий Томшин