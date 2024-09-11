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Анастасия Халили: «Сложно перестроиться на новый приклад. Очень хочу хорошо стрелять, но на тренировках не очень получается»

Биатлонистка Анастасия Халили рассказала о сложностях со стрельбой.

С 12 по 15 сентября в Красноярске пройдет чемпионат России по летнему биатлону.

– Вы фаворит?

– С такой стрельбой – нет. Есть проблемы, сложно перестроиться на новый приклад. Очень хочу хорошо стрелять, но на тренировках не очень получается.

Считаю Викторию Сливко фавориткой у девушек, потому что она хороший стрелок и хорошо бежит. Онa в стрелковой форме всегда.

На лыжах будут совсем другие скорости и выносливость. Еще есть три месяца подготовки. Нельзя сравнивать соревнования летом и зимой, – сказала Халили.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России жен
чемпионат России по летнему биатлону
logoВиктория Сливко
logoАнастасия Халили (Гореева)
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