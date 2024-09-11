Анастасия Халили: «Сложно перестроиться на новый приклад. Очень хочу хорошо стрелять, но на тренировках не очень получается»
Биатлонистка Анастасия Халили рассказала о сложностях со стрельбой.
С 12 по 15 сентября в Красноярске пройдет чемпионат России по летнему биатлону.
– Вы фаворит?
– С такой стрельбой – нет. Есть проблемы, сложно перестроиться на новый приклад. Очень хочу хорошо стрелять, но на тренировках не очень получается.
Считаю Викторию Сливко фавориткой у девушек, потому что она хороший стрелок и хорошо бежит. Онa в стрелковой форме всегда.
На лыжах будут совсем другие скорости и выносливость. Еще есть три месяца подготовки. Нельзя сравнивать соревнования летом и зимой, – сказала Халили.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости