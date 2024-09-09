Виктория Сливко: «Я очень сильно болела. Болезнь выбила меня и опустила на тот уровень, когда я начинала тренироваться в мае»

Виктория Сливко рассказала о болезни до этапа Кубка Содружества в Красноярске

Накануне биатлонистка заняла второе место в масс-старте.

«Мне не обидно стать сегодня (8 сентября – Sports) второй. Я довольна и счастлива, столько эмоций испытала. Вчера я была рада пятому месту, а сегодня уже медаль. Безусловно, я очень благодарна судьбе, что она так распорядилась со мной.

Ожидала худшего и были проблемы со здоровьем. Сейчас потихоньку начинаю тренироваться. Я очень сильно болела, и эта болезнь выбила меня и опустила на тот уровень, когда я начинала тренироваться в мае после сезона.

До этих стартов я тренировалась месяц и на опыте набрала форму. Стрельбой я довольна, особенно тем, что наконец справилась с лежкой, с которой у меня были небольшие проблемы в предыдущих гонках. Один промах по сегодняшней гонке – для меня это круто.

Обязательно выступлю на чемпионате России, но не обещаю, что побегу все гонки», – сказала Сливко.