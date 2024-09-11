Летний биатлон. Чемпионат России. Нигматуллина, Миронова, Анастасия Шевченко, Казакевич, Наталия Шевченко, Резцова, Халили пробегут индивидуальную гонку
12 сентября на летнем ЧР по биатлону женщины пробегут индивидуальную гонку.
Альфа-Банк Чемпионат России
Красноярск
Женщины
Индивидуальная гонка, 21 км
Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
7. Кира Дюжева
9. Полина Плюснина
13. Ирина Казакевич
17. Юлия Шеллер
25. Наталия Шевченко
27. Анна Грухвина
30. Валерия Каюмова
32. Кристина Резцова
34. Анастасия Халили
35. Полина Шевнина
36. Тамара Дербушева
41. Алина Кудисова
46. Виктория Сливко
Опубликовала: Мария Величко
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