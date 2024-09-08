Смольская о победе в масс-старте: «То, что удалось удержаться в борьбе со Сливко – достижение для меня. Знаю, насколько сильно она терпит на последнем круге»

Динара Смольская считает достижением победу над Викторией Сливко в масс-старте

Белорусская биатлонистка выиграла гонку на этапе Кубка Содружества в Красноярске.

«Получился очень веселый финишный круг. Мы с Викой успели и «на зубах» где‑то проехать, а где‑то немножко улыбнуться и посмеяться. Было интересно.

Хорошо, когда есть борьба. Я не сразу поняла, что смогу удержать за Викторией, но роллеры ехали хорошо, удалось подкатиться к ней и затем начали вместе работать.

Вчерашняя чистая стрельба придала мне сил. Поняла, что могу бороться с девочками, но почему‑то эти два промаха меня все дальше откидывали.

Для меня удовольствием было пробежать с Викторией Сливко. То, что мне удалось удержаться в борьбе с ней, это достижение для меня. Знаю, насколько она сильно терпит на последнем круге, поэтому я довольна, что удалось победить ее», – сказала Смольская .