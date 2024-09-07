Динара Смольская: «Я тренировалась с мужского командой по серьезному мужскому плану. Может, не до конца успела восстановиться»
Динара Смольская оценила выступление в пасьюте на Кубке Содружества в Красноярске
Белорусская биатлонистка заняла 8-е место, отстреляв чисто. Накануне она стала 37-й в спринте.
«Спасибо большое Насте Халили. Утром я в тире вносила корректировке, и мне недоставало одной из отверток. Она решила помочь – да, не только хорошие спортсменки, но и хорошие люди.
Я тренировалась с мужского командой по серьезному мужскому плану. Может, не до конца успела восстановиться, но проверяю организм на прочность.
Одной из целью было вернуться на свой уровень. Но мне кажется, в этом сезоне я буду даже лучше», – сказала Смольская в эфире «Матч ТВ».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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