Динара Смольская: «Я тренировалась с мужского командой по серьезному мужскому плану. Может, не до конца успела восстановиться»

Динара Смольская оценила выступление в пасьюте на Кубке Содружества в Красноярске

Белорусская биатлонистка заняла 8-е место, отстреляв чисто. Накануне она стала 37-й в спринте.

«Спасибо большое Насте Халили. Утром я в тире вносила корректировке, и мне недоставало одной из отверток. Она решила помочь – да, не только хорошие спортсменки, но и хорошие люди.

Я тренировалась с мужского командой по серьезному мужскому плану. Может, не до конца успела восстановиться, но проверяю организм на прочность.

Одной из целью было вернуться на свой уровень. Но мне кажется, в этом сезоне я буду даже лучше», – сказала Смольская в эфире «Матч ТВ».