Наш биатлон стартует: больше гонок, шоу с лыжниками и чемпионат Союзного государства

Российский биатлон вернулся – с 6 по 8 сентября в Красноярске пройдет первый лыжероллерный этап Кубка Содружества .

Чего ждать? И что важно знать?

● Сезон будет не длиннее предыдущего, но куда насыщеннее.

Если в прошлом провели четыре этапа Кубка Содружества и пять этапов Кубка России, то теперь по шесть этапов на каждом турнире.

В этом году без Спартакиады, но с новыми турнирами. В январе запланировали «Гонку чемпионов» в Рязани – дуэль биатлонистов и лыжников (с призовым фондом в 12 млн рублей), а в феврале – открытый чемпионат Союзного государства (чемпионат России и Беларуси одновременно). Точных дат у последнего, правда, нет.

По географии – все примерно то же, что и раньше: вдобавок к Красноярску привычные Ханты-Мансийск (примет подряд сразу три этапа), Ижевск, Уфа, Раубичи, Сочи, Тюмень и Уват.

Вернется Демино – там пройдет пятый этап КР и несколько гонок чемпионата страны, а Мурманск второй раз подряд закроет сезон.

Весь календарь можно посмотреть здесь .

● В основном составе сборной России на сезон – 32 человека.

Мужчины: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Алексей Вагин, Роман Еремин, Иван Колотов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Виктор Плицев, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Василий Томшин и Карим Халили.

Женщины: Анастасия Батманова, Анастасия Халили (Гореева), Тамара Дербушева, Наталья Дуркина (Гербулова), Анастасия Егорова, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Валерия Каюмова, Лариса Куклина, Екатерина Мошкова, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко и Юлия Шеллер.

В мужской команде две группы – Юрия Каминского и Сергея Башкирова. У женщин – группы Михаила Шашилова и Артема Истомина.

Халили ушел на самоподготовку, Пащенко готовится с юниорской командой, Логинов по традиции идет к сезону вне сборной в «Союзе трех биатлонистов» – вместе с Бабиковым и Поварницыным.

● У лидеров сборной перед сезоном хватает проблем.

Александр Логинов упал во время сборов в Сочи и сломал руку – потребовалась операция, так что начало сезона он точно пропустит.

Карим Халили тоже травмировался – повредил плечо после падения с велосипеда. Операцию пока решили не делать, да и пропускать старт сезона Карим не намерен, но восстановление еще идет.

Даниил Серохвостов весной вернулся к Юрию Каминскому от Артема Истомина – причем по совету бывшего тренера. Серохвостов уже не первый год борется с лавиной болезней и работает с иммунологом, а еще влипает в неприятности: летом он наступил на гвоздь на сборах в Беларуси и подцепил клеща, за что получил прозвище «человек-беда» от Каминского.

Эдуарда Латыпова травмы и болезни миновали – летом он сосредоточился на проблемах со стрельбой: сменил ложу и старается сократить время пребывания на рубежах. Но это давняя история – Латыпов каждый год ждет прогресса в стрельбе, но не складывается.

● Сразу три наших топ-биатлонистки пойдут в сезон с новыми (а у кого-то – со старыми-новыми) фамилиями.

Анастасия Гореева вышла замуж за Карима Халили и взяла его фамилию. Они расписались в августе, а свадьбу сыграют в конце сентября.

Наталья Гербулова тоже взяла фамилию мужа – сервисмена Михаила Дуркина.

А вот Екатерина Носкова вернулась к девичьей фамилии Мошкова после развода с мужем.

Ирина Казакевич, как и Латыпов, решает проблемы со стрельбой. Светлана Миронова готовит полноценное возвращение – в прошлом сезоне она стартовала по минимуму

В Красноярске не будет чемпионки Спартакиады-2024 Анастасии Батмановой – она пропустит гонки из-за болезни.

Остальные топы в строю: Наталия Шевченко, Тамара Дербушева, Елизавета Каплина, Кристина Резцова, Виктория Сливко и другие

● Победителям Кубка Содружества в Красноярске (да и на других этапах в этом сезоне) будут вручать медали, покрытие 24-каратным золотом. Серебряные медали имеют никелевое покрытие, бронзовые – медное.

За победу в общем зачете дадут 750 тысяч рублей. Плюс есть еще бонусы за Малые хрустальные глобусы по отдельным дисциплинам – по 300 тысяч за каждый.

Рейтинг СБР теперь теперь титульный – победителям достанется по миллиону, лучшим молодым биатлонистам сезона – по 500 тысяч.

● Сразу после этапа Кубка в Красноярске стартует летний чемпионат России – с 12 по 15 сентября.

Вице-президент СБР Павел Ростовцев считает, что первые гонки сезона очень важны: «Старты будут иметь большое спортивное значение. Летние старты Кубка Содружества идут в его общий зачет. В этом году у нас шесть этапов, один из них в Красноярске. Пропустив один этап, потом будет очень сложно наверстать упущенное.

Летний чемпионат России – контрольная точка, что же натренировали наши региональные команды и расширенный состав сборной, в который входят и молодые спортсмены, готовящиеся к следующему олимпийскому циклу.

Для них свои задачи. Интересно посмотреть, насколько они конкурентоспособны с лидерами российского и белорусского биатлона, в какой форме находятся наши лидеры. В Красноярске очень непростое стрельбище, где часто играет ветер, непростой подход на рубеж, поэтому стрелковый компонент будет играть большое значение.

Это срез двух третей подготовительного периода. После Красноярска будет маленький отдых, а потом группа Каминского будет вставать на снег в Алдане, группа Башкирова будет тренироваться в Токсово для специальной подготовки. У женщин другая концепция, но в целом это будет завершающий этап подготовки.

Результаты в Красноярске будут иметь значение, как построить последние два месяца. Летние старты дают возможность попасть в сборную, куда все двери открыты. В прошлом году победитель индивидуальной гонки Кирилл Стрельцов выступал в составе сборной на Кубке Содружества».

Ждем старта?

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

1-й этап

Красноярск, Россия

Расписание трансляций

6 сентября, пятница

Спринт, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Спринт, мужчины

12:00 Матч ТВ, Матч! Арена

7 сентября, суббота

Гонка преследования, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Гонка преследования, мужчины

12:00 Матч ТВ

8 сентября, воскресенье

Масс-старт, женщины

9:00 Матч ТВ

Масс-старт, мужчины

12:00 Матч ТВ

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов