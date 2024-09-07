Анастасия Халили: «На последнем круге надо было сразу бросаться в погоню, а я отсиделась за Дербушевой. Не хватило дистанции сегодня»

Анастасия Халили оценила серебро в пасьюте на Кубке Содружества в Красноярске

Биатлонистка допустила четыре промаха.

«На второй стрельбе сделала поправку на ветер, потом он усилился. Я долго сомневалась, туда-сюда крутила. Стоя уже, наверное, гонка захлестнула. Намазала сегодня.

На последнем круге надо было сразу бросаться в погоню, а я отсиделась за Томой (Дербушевой) – думала, у нас борьба за второе место. Не хватило дистанции, не хватило подъемов сегодня», – сказала Халили в эфире «Матч ТВ».