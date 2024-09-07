Анастасия Халили: «На последнем круге надо было сразу бросаться в погоню, а я отсиделась за Дербушевой. Не хватило дистанции сегодня»
Анастасия Халили оценила серебро в пасьюте на Кубке Содружества в Красноярске
Биатлонистка допустила четыре промаха.
«На второй стрельбе сделала поправку на ветер, потом он усилился. Я долго сомневалась, туда-сюда крутила. Стоя уже, наверное, гонка захлестнула. Намазала сегодня.
На последнем круге надо было сразу бросаться в погоню, а я отсиделась за Томой (Дербушевой) – думала, у нас борьба за второе место. Не хватило дистанции, не хватило подъемов сегодня», – сказала Халили в эфире «Матч ТВ».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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