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Анастасия Халили: «Настраивалась на то, чтобы сегодня отработать чисто на рубеже, потому что у меня новая винтовка»

Анастасия Халили оценила победу в спринте на Кубке Содружества в Красноярске

– Похоже, выспалась сегодня. Легла спать в 21:00, отложила телефон, читала книжку, отрубилась. Проспала до утра, супер.

– Откуда силы брали?

– Даже не знала, что от себя ожидать, потому что мы ни одной работы не делали на максимум. Я не бежала контрольных тренировок, ничего. Даже начала с запасиком по мышцам, чтобы разложиться, потому что не знала, когда закончусь. На финишном круге все свело, но дотерпела. Здесь финишная часть круга достаточно легкая, все под спуск. Буквально километр оставалось доработать ногами и удержать преимущество.

– Первая победа под новой фамилией. Поздравляю!

– Да, спасибо. Я настраивалась на то, чтобы сегодня отработать чисто на рубеже, потому что у меня новая винтовка. Мне нужно было стрелять хорошо, чтобы не сомневаться в своем выборе поменять винтовку в последний месяц летней подготовки. Радует, что «ноль» стоя, это неплохо, – сказала Халили.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России жен
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoКубок Содружества
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