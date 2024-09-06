Дербушева о втором месте в спринте: «Я рада. Так как первый старт, было немного волнительно, как первый раз в первый класс»

Биатлонистка Тамара Дербушева рассказала о волнении на старте сезона

Дербушева заняла второе место в спринте на этапе Кубка Содружества в Красноярске.

– Я рада. Так как первый старт, было немного волнительно, как первый раз в первый класс. Но сегодня и погода была замечательная, не было дождей, солнышко, много зрителей – все понравилось.

– Один промах все‑таки был. С чем связана ошибка?

– Думаю, уже немного пыталась уйти с рубежа и из‑за этого замешкалась с палкой, тоже потеряла время. На последнем круге стояло столько тренеров, все подбадривали, мысли были только бежать вперед.

– Были мысли попробовать побороться за золото?

– Да, все кричали, что там небольшое отставание. Говорили, что 10 секунд, не знаю, это правда или нет, но старалась биться.

– В итоге на финише разделили второе место с Настей Шевченко. Раньше стояли с кем‑нибудь вместе на одной ступеньке пьедестала?

– В первый раз. Это достаточно интересно, но понравилось.

– За сколько дней до начала стартов вы сюда приехали?

– Буквально позавчера вечером приехали. Вчера была официальная тренировка и сегодня бежим.

– Джетлага не было?

– Все было хорошо, так как легли спать пораньше. Здесь гонки днем, поэтому смена часовых поясов не сильно влияет.

– Зимой хотелось бы приехать в Красноярск?

– Да, здесь хорошая трасса. Помню, были тут на Универсиаде с Иришкой [Казакевич], всегда все нравилось, – сказала Дербушева.