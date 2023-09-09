Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Сливко вышла на 1-е место, Казакевич – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я
Виктория Сливко лидирует в общем зачете Кубка Содружества по биатлону.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24
Общий зачет
Женщины
После 2 гонок из 12
1. Виктория Сливко (Россия) – 234 балла
2. Ирина Казакевич (Россия) – 228
3. Наталия Шевченко (Россия) – 207
4. Анастасия Гореева (Россия) – 206
5. Екатерина Носкова (Россия) – 206
6. Анастасия Шевченко (Россия) – 190
7. Анастасия Батманова (Россия) – 189
8. Ксения Довгая (Россия) – 180
9. Тамара Дербушева (Россия) – 178
10. Алина Кудисова (Россия) – 176
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