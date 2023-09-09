Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Сливко вышла на 1-е место, Казакевич – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я

Теги сборная России жен Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Наталия Шевченко (Мекрюкова) Ксения Довгая Алина Кудисова Кубок Содружества Биатлон

Виктория Сливко лидирует в общем зачете Кубка Содружества по биатлону.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

Общий зачет 

Женщины

После 2 гонок из 12

1. Виктория Сливко (Россия) – 234 балла

2. Ирина Казакевич (Россия) – 228

3. Наталия Шевченко (Россия) – 207

4. Анастасия Гореева (Россия) – 206

5. Екатерина Носкова (Россия) – 206

6. Анастасия Шевченко (Россия) – 190

7. Анастасия Батманова (Россия) – 189

8. Ксения Довгая (Россия) – 180

9. Тамара Дербушева (Россия) – 178

10. Алина Кудисова (Россия) – 176

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