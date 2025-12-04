Наталия Шевченко о погоде в Ханты-Мансийске: «Очень тяжело для организма перестраиваться с ноля градусов сразу на -27»

Биатлонистка Наталия Шевченко высказалась о морозе на гонках в Ханты-Мансийске.

Российская биатлонистка Наталия Шевченко рассказала, что резкие перепады температуры влияют на самочувствие спортсменов.

С 4 по 7 декабря в Ханты-Мансийске пройдет этап Кубка Содружества.

«Очень тяжело для организма перестраиваться с ноля градусов сразу на «-27». Если все время холодно, тогда намного легче, а так мы не успеваем перестроиться и привыкнуть к такому воздуху и к такой погоде. Пока я даже не представляю, что нас ждет в пятницу», – сказала Шевченко.