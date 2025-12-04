Даниил Серохвостов: «Сегодня не участвую в спринте. Местный вирус никого не щадит»
Биатлонист Серохвостов пропустит спринт на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске.
Российский биатлонист Даниил Серохвостов не выступит в спринте на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.
«Сегодня не участвую в спринте. Местный вирус никого не щадит. Без меня Карим (Халили) будет на одно место выше», – написал Серохвостов.
Гонка начнется сегодня в 15:30 по московскому времени.
