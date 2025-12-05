2

Расписание первого этапа Кубка IBU в Обертиллиахе

Опубликовано расписание первого этапа Кубка IBU по биатлону в Обертиллиахе.

С 4 по 7 декабря в австрийском Обертиллиахе пройдет первый этап Кубка IBU по биатлону.

Кубок IBU по биатлону-2025/26

1-й этап

Обертиллиах, Австрия

Расписание гонок

4 декабря, четверг

12:30 – женщины, спринт – результаты

16:10 – мужчины, спринт – результаты

6 декабря, суббота

12:30 – женщины, спринт

16:10 – мужчины, спринт

7 декабря, воскресенье

12:45 – женщины, гонка преследования

15:30 – мужчины, гонка преследования

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
