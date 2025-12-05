Расписание первого этапа Кубка IBU в Обертиллиахе
Опубликовано расписание первого этапа Кубка IBU по биатлону в Обертиллиахе.
С 4 по 7 декабря в австрийском Обертиллиахе пройдет первый этап Кубка IBU по биатлону.
Кубок IBU по биатлону-2025/26
1-й этап
Обертиллиах, Австрия
Расписание гонок
4 декабря, четверг
12:30 – женщины, спринт – результаты
16:10 – мужчины, спринт – результаты
6 декабря, суббота
12:30 – женщины, спринт
16:10 – мужчины, спринт
7 декабря, воскресенье
12:45 – женщины, гонка преследования
15:30 – мужчины, гонка преследования
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
