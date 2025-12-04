Смешанная эстафета на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске перенесена на 6 декабря
Смешанную эстафету на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске перенесли из-за мороза.
Смешанная эстафета на этапе Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске перенесена на субботу, 6 декабря.
Гонку планировалось провести в воскресенье.
«Из-за неблагоприятного прогноза погоды жюри соревнований приняло решение перенести смешанную эстафету с воскресенья, 7 декабря, на субботу, 6 декабря. Начало – в 14:30 местного времени (12:30 мск)», – сообщили в СБР.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: СБР
