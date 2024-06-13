Спортивная гимнастика. Игры БРИКС. Маринов и Васильева выиграли личное многоборье, Далалоян – 2-й, Нагорный снялся

Маринов и Васильева выиграли многоборье на Играх БРИКС в спортивной гимнастике.

Спортивная гимнастика

Игры БРИКС

Казань, Россия

Личное многоборье

Мужчины

1. Даниел Маринов (Россия) – 84,700

2. Артур Далалоян (Россия) – 79,950

3. Егор Шарамков (Беларусь) – 77,950

Никита Нагорный (Россия) снялся из-за травмы.

Женщины

1. Лейла Васильева (Россия) – 56,450

2. Анна Калмыкова (Россия) – 56,100

3. Кира Макаревич (Беларусь) – 48,750

Ангелина Мельникова (Россия) показала третий результат (55,550), но по регламенту призерами могут быть не более двух спортсменов от одной федерации.