Спортивная гимнастика. Игры БРИКС. Маринов и Васильева выиграли личное многоборье, Далалоян – 2-й, Нагорный снялся
Маринов и Васильева выиграли многоборье на Играх БРИКС в спортивной гимнастике.
Спортивная гимнастика
Казань, Россия
Личное многоборье
Мужчины
1. Даниел Маринов (Россия) – 84,700
2. Артур Далалоян (Россия) – 79,950
3. Егор Шарамков (Беларусь) – 77,950
Никита Нагорный (Россия) снялся из-за травмы.
Женщины
1. Лейла Васильева (Россия) – 56,450
2. Анна Калмыкова (Россия) – 56,100
3. Кира Макаревич (Беларусь) – 48,750
Ангелина Мельникова (Россия) показала третий результат (55,550), но по регламенту призерами могут быть не более двух спортсменов от одной федерации.