Спортивная гимнастика. Игры БРИКС. Маринов и Васильева выиграли личное многоборье, Далалоян – 2-й, Нагорный снялся

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Маринов и Васильева выиграли многоборье на Играх БРИКС в спортивной гимнастике.

Спортивная гимнастика

Игры БРИКС

Казань, Россия

Личное многоборье

Мужчины

1. Даниел Маринов (Россия) – 84,700

2. Артур Далалоян (Россия) – 79,950

3. Егор Шарамков (Беларусь) – 77,950

Никита Нагорный (Россия) снялся из-за травмы.

Женщины

1. Лейла Васильева (Россия) – 56,450

2. Анна Калмыкова (Россия) – 56,100

3. Кира Макаревич (Беларусь) – 48,750

Ангелина Мельникова (Россия) показала третий результат (55,550), но по регламенту призерами могут быть не более двух спортсменов от одной федерации.

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5 комментариев
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Какая потрясающая конкуренция!! Обилие спортсменов из сотни стран
+6
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+3
Пытаюсь найти на официальном сайте игр протокол завершившихся соревнований. Пока ничего не получается.
+2
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Нагорный перевел жареной картошки.
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Ответ radio_weiss
Пытаюсь найти на официальном сайте игр протокол завершившихся соревнований. Пока ничего не получается.
Полный протокол перед вами!
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