Гимнастка Лейла Васильева: «Я буду обязательно смотреть Олимпиаду в Париже. Надеюсь, на следующих Играх у меня все-таки будет возможность выступить»

Чемпионка Игр БРИКС Лейла Васильева надеется выступить на следующей Олимпиаде.

На Играх БРИКС в Казани 16-летняя Васильева выиграла золото в личном многоборье по спортивной гимнастике, а также два серебра – на брусьях и в вольных упражнениях.

«Я буду обязательно смотреть Олимпиаду в Париже. Интересно посмотреть, как эти соревнования пройдут без нас. Надеюсь, что на следующих Играх у меня все-таки будет возможность выступить», – сказала спортсменка.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Российские гимнасты пропустили отбор на Игры из-за несогласия с критериями получения нейтрального статуса.

Васильева также заявила, что после завершения карьеры хотела бы стать тренером.

«Сейчас я учусь в смоленском институте на тренера по спортивной гимнастике. Я учусь не ради того, чтобы только получить диплом о высшем образовании. После окончания своей спортивной карьеры я намерена сразу перейти на тренерскую работу. Мне очень нравится спортивная гимнастика, и я хочу посвятить ей всю свою жизнь.

Тренер для спортсменок является иногда строгим учителем, иногда доброй мамой, а иногда в их же интересах и злейшим врагом. Я все это отлично понимаю и готова взвалить на себя такую ношу», – отметила Васильева.

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