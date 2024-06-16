Покровская о синхронистках из КНДР: «Не все им дается, но они стараются. Чем-то напоминают нас в СССР, хотя мы были интереснее, но тоже тогда еще ничего не знали»

Татьяна Покровская оценила участие северокорейских синхронисток в Играх БРИКС.

Игры проходят в Казани. 15 июня сборная России взяла золото в групповых соревнованиях (396,0988 балла), второй стала команда КНДР (293,6501).

«Северокорейцев мы видели на сборах, тогда мы думали, что они совсем никакие, а они такие умницы, такие молодцы. Они чем-то напоминают нас в Советском Союзе, хотя мы были интереснее, но мы тоже тогда еще ничего не знали. Не все им дается, но они стараются», – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Покровская.

В микст-дуэтах серебро взяла сборная Таиланда.

«И сборная Таиланда удивила всех. У них работают итальянские специалисты, и видно, что работают на совесть. Прекрасно выступили. Надеюсь, что у наших соревнований будет большее представительство в будущем», – добавила Покровская.