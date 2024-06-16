Покровская о синхронистках из КНДР: «Не все им дается, но они стараются. Чем-то напоминают нас в СССР, хотя мы были интереснее, но тоже тогда еще ничего не знали»

Теги синхронное плавание Татьяна Покровская сборная России (синхронное плавание) сборная КНДР Игры БРИКС Водные виды

Татьяна Покровская оценила участие северокорейских синхронисток в Играх БРИКС.

Игры проходят в Казани. 15 июня сборная России взяла золото в групповых соревнованиях (396,0988 балла), второй стала команда КНДР (293,6501). 

«Северокорейцев мы видели на сборах, тогда мы думали, что они совсем никакие, а они такие умницы, такие молодцы. Они чем-то напоминают нас в Советском Союзе, хотя мы были интереснее, но мы тоже тогда еще ничего не знали. Не все им дается, но они стараются», – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Покровская.

В микст-дуэтах серебро взяла сборная Таиланда.

«И сборная Таиланда удивила всех. У них работают итальянские специалисты, и видно, что работают на совесть. Прекрасно выступили. Надеюсь, что у наших соревнований будет большее представительство в будущем», – добавила Покровская.

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4 комментария
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на воде держатся уже хорошо....дайте серебро ))))))
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Под К-рор они зажгут
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А говорили, что уровень зашкаливает, а теперь оказывается и бассейн многие первый раз увидели.
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Когда видишь суммы баллов - сразу понимаешь квалификацию спортсменов.
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