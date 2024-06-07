Васильев об Олимпиаде-2024: «Найдутся отдельные элементы, которые будут выискивать болельщиков из России в качестве цели для провокации»

Теги Дмитрий Васильев Париж-2024 Спорт-Экспресс Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что российским болельщикам стоит ожидать провокаций на Олимпиаде в Париже.

«Насколько я знаю, нашим фанатам нельзя обозначать себя болельщиками России.

Но найдутся отдельные элементы, которые будут выискивать их в качестве цели для провокации. Это могут быть обычные русофобы или специально настроенные люди», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону. 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на них в нейтральном статусе. 

Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше

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