Васильев о выселении бездомных из Парижа перед ОИ: «Это демократия по-французски. Решили показать, что у них все здорово и никаких проблем нет»
Дмитрий Васильев высказался о выселении бездомных из Парижа перед ОИ-2024.
Ранее The Guardian сообщила, что с апреля прошлого года из Парижа выселили более 12 тысяч человек в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.
«Эту ситуацию можно назвать демократией по-французски. Создается видимость праздника за счет тех людей, у которых не все благополучно с жизнью и, в данной ситуации, с кровом над головой.
Но все-таки во Франции решили показать, что у них все здорово и никаких проблем нет. Таким образом, так называемая западная демократия, пытается убедить весь мир, что все идет своим чередом и все хорошо», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
Грязная Сена, клопы и протесты с сожжением колец – у Парижа правда проблемы с Олимпиадой?
Или это другое..
То есть Париж в 2024 по уровню свобод как Москва в 1980?
Все еще удивлялись, почему в стране совсем нет инвалидов
ты бы хоть подумал, прежде чем писать
тут как бы и говорят про то, что свои проблемы надо решать
Из этих новостей непонятно кого куда за что, но и нет такого, что какие-то законы нарушены.
Россиянам лучше бы помолчать, тут закон давно в унитаз спустили, все по понятиям и беспределу((
Москва была пустая , всех выселили за 101 км.
в сочи просто землю отжимали, а во время чм запрещали перемещаться между городами.