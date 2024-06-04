Васильев о выселении бездомных из Парижа перед ОИ: «Это демократия по-французски. Решили показать, что у них все здорово и никаких проблем нет»

Дмитрий Васильев высказался о выселении бездомных из Парижа перед ОИ-2024.

Ранее The Guardian сообщила, что с апреля прошлого года из Парижа выселили более 12 тысяч человек в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

«Эту ситуацию можно назвать демократией по-французски. Создается видимость праздника за счет тех людей, у которых не все благополучно с жизнью и, в данной ситуации, с кровом над головой.

Но все-таки во Франции решили показать, что у них все здорово и никаких проблем нет. Таким образом, так называемая западная демократия, пытается убедить весь мир, что все идет своим чередом и все хорошо», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Грязная Сена, клопы и протесты с сожжением колец – у Парижа правда проблемы с Олимпиадой?