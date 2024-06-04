Васильев о выселении бездомных из Парижа перед ОИ: «Это демократия по-французски. Решили показать, что у них все здорово и никаких проблем нет»

Теги Дмитрий Васильев Париж-2024 Биатлон

Дмитрий Васильев высказался о выселении бездомных из Парижа перед ОИ-2024.

Ранее The Guardian сообщила, что с апреля прошлого года из Парижа выселили более 12 тысяч человек в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. 

«Эту ситуацию можно назвать демократией по-французски. Создается видимость праздника за счет тех людей, у которых не все благополучно с жизнью и, в данной ситуации, с кровом над головой.

Но все-таки во Франции решили показать, что у них все здорово и никаких проблем нет. Таким образом, так называемая западная демократия, пытается убедить весь мир, что все идет своим чередом и все хорошо», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону. 

Грязная Сена, клопы и протесты с сожжением колец – у Парижа правда проблемы с Олимпиадой?

Материалы по теме

49 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Перед Олимпиадой 1980 в Москве пьяниц, бомжей(они были, если для кого-то это новость) вывозили за 101 км.
Или это другое..
+79
-13
+66
А про затопление Орска или о горящих лесах он высказывался? Или занят борьбой за права человека в Западной Европе?
+74
-9
+65
Ответ Dizzod
А про затопление Орска или о горящих лесах он высказывался? Или занят борьбой за права человека в Западной Европе?
так пассажир же из клоунов, которые могут только про "а у них там"
+30
-2
+28
Васильев, что не так? Cвоей страной займись.
+23
-2
+21
Перед Олимпиадой 1980 года в Москве было то же самое. Но это мы вспоминать не хотим. Главное - обосрать враждебный Запад
+22
-5
+17
чепуш, мне как гражданину России, платящему налогов больше любого из нажимальщика кнопок от спортса, интересно, а кто виноват в миллиардных потерях моих сограждан после затоплений Орска и окрестностей.
+14
-1
+13
Ответ Курт Хаунштайн
Перед Олимпиадой 1980 года в Москве было то же самое. Но это мы вспоминать не хотим. Главное - обосрать враждебный Запад
это другое (с) Дима ака клоун Васильев
+13
-2
+11
Да и хер с ними. Перед чемпионатом мира 2018 лучше расскажи сколько тысяч бездомных животных вы убили ? Зоозащитники бывалые поседели тогда. Все помним. Вас за это еще котел отдельный ждёт
+10
0
+10
А что, у нас в 80- м было не так ?
+12
-3
+9
Ответ melmi
Перед Олимпиадой 1980 в Москве пьяниц, бомжей(они были, если для кого-то это новость) вывозили за 101 км. Или это другое..
Не только пьяниц и бомжей- всех кого считали нужным...бомжа сложно выселить...
+13
-4
+9
Здесь пишут, что тоже самое было в период ОИ в Москве. Зачем так далеко заглядывать? Во время ЧМ по футболу 2018 - было аналогично. Людей вывозили, бродячих животных отстреливали - официальный негласный приказ.
+9
0
+9
Ответ melmi
Перед Олимпиадой 1980 в Москве пьяниц, бомжей(они были, если для кого-то это новость) вывозили за 101 км. Или это другое..
За что Москве вспоминали все "демократы". И до сих пор пеняют.
То есть Париж в 2024 по уровню свобод как Москва в 1980?
+31
-23
+8
Переняли опыт Сочи 2014
+8
-1
+7
Ответ melmi
Перед Олимпиадой 1980 в Москве пьяниц, бомжей(они были, если для кого-то это новость) вывозили за 101 км. Или это другое..
Вы не упомянули инвалидов и политически неблагонадежных личностей.
Все еще удивлялись, почему в стране совсем нет инвалидов
+6
0
+6
Ответ dimitrii63
Комментарий скрыт
ну так это и логично, потому что оно было в Дубае
ты бы хоть подумал, прежде чем писать
тут как бы и говорят про то, что свои проблемы надо решать
+5
0
+5
Ответ Дубль Хоселу в полуфинале ЛЧ
Комментарий удален модератором
Они не состоятся)
+8
-3
+5
Во Франции сейчас левацкое правительство если что
+5
0
+5
А в СССР перед Олимпиадой -80 было иначе?
+4
0
+4
Если облава на нелегалов, то в чем проблема?
Из этих новостей непонятно кого куда за что, но и нет такого, что какие-то законы нарушены.
Россиянам лучше бы помолчать, тут закон давно в унитаз спустили, все по понятиям и беспределу((
+5
-1
+4
А давайте вспомним Олимпиаду - 80 в Москве !
Москва была пустая , всех выселили за 101 км.
+5
-1
+4
Ответ Руслан Узденов
Здесь пишут, что тоже самое было в период ОИ в Москве. Зачем так далеко заглядывать? Во время ЧМ по футболу 2018 - было аналогично. Людей вывозили, бродячих животных отстреливали - официальный негласный приказ.
Убогие фасады завешивали.
+4
0
+4
В Москве в 1980-м делали точно так же - весь "сомнительный элемент" - на 101-й километр...
+6
-2
+4
Коротка память у Васильева или не знает историю как выселяли из Москвы перед олимпиадой 80.Все так поступают для спокойствия.Чтобы мир не видел дерьмо.
+6
-2
+4
Ответ melmi
Перед Олимпиадой 1980 в Москве пьяниц, бомжей(они были, если для кого-то это новость) вывозили за 101 км. Или это другое..
немножко другое: из Парижа выселяют мигрантов, а в Москве вывозили своих
+5
-1
+4
Ответ melmi
Перед Олимпиадой 1980 в Москве пьяниц, бомжей(они были, если для кого-то это новость) вывозили за 101 км. Или это другое..
перед сочи-14 и чм-18 тоже самое было.
в сочи просто землю отжимали, а во время чм запрещали перемещаться между городами.
+3
0
+3
Расскажи как в Сочи людей выселяли из собственных домов, перед зимней Олимпиадой .
+5
-2
+3
Ответ melmi
Перед Олимпиадой 1980 в Москве пьяниц, бомжей(они были, если для кого-то это новость) вывозили за 101 км. Или это другое..
поэтому сейчас в регионах так всё плохо и только в Москве хорошо?((
+5
-2
+3
Ответ Курт Хаунштайн
Перед Олимпиадой 1980 года в Москве было то же самое. Но это мы вспоминать не хотим. Главное - обосрать враждебный Запад
Странно как-то рассуждаете. Почему-то упоминая то что было 44 года назад, тогда и страна была другая - СССР, и в тоже время не упоминаете, что в Сочи, в 2014 году никого не выселяли.
+1
0
+1
Ответ Курт Хаунштайн
Перед Олимпиадой 1980 года в Москве было то же самое. Но это мы вспоминать не хотим. Главное - обосрать враждебный Запад
Было, вспоминали и сделали большие выводы, особенно перед ЧМ 2018. Это вспоминать не хотим? Главное - обосрать свою страну? Здесь это любят)
+1
0
+1
А что они должны сделать? Показать как у них все плохо, чтобы такие злыдни, как Васильев радовались?
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий