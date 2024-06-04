Карякин об Олимпиаде: «Не нужно выступать в нейтральном статусе. Нас там никто не ждет, нас будут под любым предлогом обвинять, унижать»

Теги Сергей Карякин Париж-2024 Спорт-Экспресс Шахматы

Сергей Карякин высказался о поездке россиян на Олимпиаду под нейтральным флагом.

«По поводу Олимпиады – я считаю, каждый спортсмен должен сам принимать решение, это мое личное мнение, что ехать не нужно.

Не нужно выступать в нейтральном статусе, нас там никто не ждет, нас будут под любым предлогом обвинять, унижать, в чем можно и в чем нельзя.

Но каждый спортсмен сам прошел свой определенный путь и сам должен прийти к решению. Бессмысленно под одну гребенку загонять. Сто процентов согласен – спортсмены идут к своей мечте, оспаривать даже не буду.

Но это вопрос приоритетов. Ты либо со своей страной, когда ей это нужно, либо ставишь личные интересы выше, как бы пафосно это ни звучало», – сказал гроссмейстер. 

«Я считаю, что нам нужно соревноваться с дружественными странами. Что касается шахмат, то тут есть определенные движения в правильном направлении.

Я имею ввиду то, что переход ФШР в азиатскую федерацию верный. У нас там больше перспектив и сильнее конкуренция. Лично для меня Франция – недружественная страна», – приводит слова Карякина «Спорт-Экспресс». 

Можно ли пропустить Олимпиаду из-за Георгиевской ленты? Она и правда запрещена – вот все критерии от МОК

5 комментариев
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Жаль Карякина - совсем крыша у него поехала.
От слова СОВСЕМ.
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Кто хочет быть униженным - обязательно найдет возможность чтобы его унизили. Да, Серёжа?
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Сергей, шахмат и так на олимпиаде нет.
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Ощущение, что я уже раз 150 читал мнение этого типа по поводу поездки спортсменов на олимпиаду.
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Не выступай
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