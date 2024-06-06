Эндре Стремсхайм получил сотрясение мозга на велотренировке, столкнувшись с другим велосипедистом

Норвежский биатлонист Эндре Стремсхайм получил сотрясение мозга.

Спортсмен вместе с приятелем проводил велотренировку в окрестностях Осло. Они не успели среагировать на велосипедиста, который двигался им навстречу, и произошло столкновение.

«Все нормально. Я получил тяжелое сотрясение мозга и ничего не помню об аварии.

Столкновение было прямо лоб в лоб», – сказал .

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