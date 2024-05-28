Юрий Каминский: «Серохвостов пришел тренироваться в команду сборной, чтобы добиваться поставленных целей. Цели у него самые высокие»

Теги сборная России Юрий Каминский Роман Еремин Даниил Серохвостов Евгений Сидоров Биатлон

Тренер Юрий Каминский высказался о возвращении Даниила Серохвостова в его группу.

– Как налаживаете контакт с Серохвостовым, прошлые конфликты забыты?

– А в чем, собственно, проблема? Серохвостов пришел тренироваться в команду сборной, чтобы добиваться поставленных целей. Цели у него самые высокие. Если он пришел, значит, будет работать, – сказал Каминский.

Также он объяснил присутствие Романа Еремина на сборе в Сочи.

– Почему на сборе находится Роман Еремин, который не вошел в состав основной команды?

– У нас Евгений Сидоров какое‑то время проходил реабилитацию после операции на ключице. Еремин у нас первый запасной и сейчас занимает место спортсмена, которого нет на сборе, то есть место Сидорова, – добавил тренер.

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