Юрий Каминский: «Серохвостов пришел тренироваться в команду сборной, чтобы добиваться поставленных целей. Цели у него самые высокие»
Тренер Юрий Каминский высказался о возвращении Даниила Серохвостова в его группу.
– Как налаживаете контакт с Серохвостовым, прошлые конфликты забыты?
– А в чем, собственно, проблема? Серохвостов пришел тренироваться в команду сборной, чтобы добиваться поставленных целей. Цели у него самые высокие. Если он пришел, значит, будет работать, – сказал Каминский.
Также он объяснил присутствие Романа Еремина на сборе в Сочи.
– Почему на сборе находится Роман Еремин, который не вошел в состав основной команды?
– У нас Евгений Сидоров какое‑то время проходил реабилитацию после операции на ключице. Еремин у нас первый запасной и сейчас занимает место спортсмена, которого нет на сборе, то есть место Сидорова, – добавил тренер.