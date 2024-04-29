Каминский о резервной сборной России: «Не знаю, почему там не оказалось Поварницына. Может, у Саши были какие-то хотелки, которые не смогли исполнить»

Юрий Каминский высказался об отсутствии Александра Поварницына в сборной России.

В апреле Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал списки кандидатов основную и резервную команды.

– Как набирали состав резервной команды?

– Руководством СБР и руководством Минспорта было определено, что в группе В должны находиться перспективные молодые спортсмены, за редким исключением. Не знаю, почему в итоге там не оказалось Александра Поварницына, которого мы рассматривали как лидера этой команды. Может быть, у Саши были какие-то хотелки, которые не смогли исполнить.

Это спортсмен, который у нас до конца не реализован. В олимпийском сезоне он подходил к результатам, на которые способен, а я считаю, что даже способен на большее. В прошлом году он отказался работать в основном составе. У меня не было с ним контактов после окончания сезона. Эдуард Латыпов задавал мне вопрос, почему он не в команде. Я объяснил, что по критериям он не попадает в основной состав.

– Странные критерии, если пятый номер рейтинга по ним не попадает.

– Они прописаны достаточно жестко. Также в команде не оказалось спортсмена, который способен спрогрессировать, Романа Еремина. В среднем у него четвертый ход, но стрельба в этом году просто развалилась.

При стрельбе, которая у него была в позапрошлом году, он мог даже выигрывать и быть очень высоко в нескольких стартах. Мы не смогли его завести в команду, хотя он не хуже последних троих. Как и любая система, наша система отбора несовершенна, – сказал старший тренер сборной России Каминский.

Латыпов, Серохвостов, Колотов будут тренироваться в группе Каминского, Домичек, Иродов, Усов – у Башкирова, Халили уйдет на самоподготовку