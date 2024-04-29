Юрий Каминский: «В группе Серохвостов может неплохо добавить. Халили для него не лучший спарринг-партнер, если брать по функциональной составляющей»

Юрий Каминский оценил возвращение Даниила Серохвостова в свою группу.

В прошлом сезоне биатлонист тренировался под руководством Артема Истомина.

– Даниил Серохвостов уходил из вашей группы, а теперь возвращается. Вы чувствуете его готовность к продуктивной работе с вашей командой?

– На эту тему лучше с ним поговорить. Я думаю, что Даниил – тот человек, который в контактных тренировках и контактной борьбе сильно прогрессирует. В группе он может неплохо добавить, находясь не в составе женской команды, где у него был только один спарринг-партнер Карим Халили.

Если брать по функциональной составляющей, Карим для него не лучший спарринг-партнер. Мы хотим, чтобы в спарринге Серохвостов работал с Латыповым и Корневым и вместе ребята смогли бы добавлять за счет конкуренции в тренировочном процессе.

– Какая ситуация у него сейчас со здоровьем? Что можно сделать с его постоянными болезнями по ходу сезона?

– Мы сейчас пытаемся выяснить этот вопрос вместе с доктором и уже начали примерно месяц назад изучать причины его заболеваемости. Сопоставим еще это с его тренировочной программой. Надо его до конца вылечить, потому что в конце последнего сбора он снова заболел, была температура, но сейчас пошел на поправку.

Надо решить вопрос со здоровьем, чтобы исключить дальнейшие проблемы в тренировочном процессе. Во-первых, надо заняться укреплением иммунной системы. Мы подключили доктора, который если понадобится подключит узких специалистов. Даниил сам работал над этим, но не очень хорошо получалось.

Он шесть раз за сезон болел. Если в этом сезоне он не справится, это будет путь в никуда. Надо приложить все силы, чтобы поправить здоровье, а в дальнейшем с помощью профилактики исключить все возможные заболевания. Когда он готовился в команде, у него было много случаев, что он проходил на грани, но удавалось купировать, – рассказал старший тренер сборной России Каминский.