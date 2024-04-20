Роман Еремин об итогах сезона: «Я болел очень много. Практически каждый месяц какая-то болячка по иммунитету появлялась»

Теги сборная России Роман Еремин Даниил Серохвостов Спорт-Экспресс Биатлон

Российский биатлонист Роман Еремин подвел итоги сезона.

— В конце сезона на этапе Кубка Содружества в Мурманске ты занял шестое место в спринте. Для тебя это хороший результат?

— Да, если учитывать этот сезон, то шестерка уже хорошо.

— Почему результаты в сезоне-2023/2024 оказались хуже, чем в предыдущем?

— В этом сезоне стала хуже стрельба. Это отдельная тема. Конкретнее можно сказать по лыжному ходу. Я болел очень много. Если болезни Даниила Серохвостова — это новостное достояние, то у меня более скромно проходило, но практически каждый месяц какая-то болячка по иммунитету появлялась.

Я приравниваю это к тому, что у меня были проблемы с зубами на старте подготовительного сезона — поставил штифты. Антибиотики дали о себе знать. Плюс, недолечившись, начал раньше тренироваться из-за желания не отстать от всех в подготовке. Это оставило за собой хвост.

— Вы с Серохвостовым дружите и много общаетесь. Друг друга не заражали?

— Тут не разберешь. Когда кто-то болеет, стараемся не контактировать, минимизировать общение и сделать все, чтобы не заболеть.

— Что со стрельбой?

— На данный момент могу отметить, что, скорее всего, сбился со своего ритма. Летом я готовился по одному ритму стрельбы, но, когда пришли соревнования, это оказалось достаточно медленно. Пытался выйти из комфортного ритма и стрелять быстрее. Возможно, это делать было уже поздно. В итоге потерялся в своих ощущениях. Хоть что-то удалось собрать только под конец сезона на отдельных стартах. Наверное, в этом причина.

— Судя по твоим рассуждениям, стрельбу стал понимать лучше.

— Да. Но все равно когда ты понимаешь, но дальше мажешь, то это угнетает. Надеюсь, что из всего этого пазла не хватает одного-двух кусочков, чтобы все было хорошо, — сказал Еремин. 

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1 комментарий
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Тоже замечала по сезону, что они с Серохвостовым почти синхронно болели. Роману - здоровья. Может с основой хотя бы за счёт региона получится сборы проводить. Не хочется, чтобы он в регионе пропал. Хотя Сидоров же вернулся в основу, желаю этого же и Ерёмину.
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