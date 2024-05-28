Владимир Драчев высоко оценил перспективы клубного биатлона в России.

«Клубный биатлон – это будущее. Он только начинает возрождаться. К его финансированию могут быть привлечены корпорации, которые пока выделяют деньги безынициативно. Нужно изменить структуру финансирования и результативность.

У нас есть клубы ЦСКА, «Динамо», дальше может зайти »Локомотив» и другие, можно возродить клубную систему в том виде, в каком она существовала в СССР. Свои клубы могут иметь и сильнейшие биатлонные регионы.

Чемпионаты России и Спартакиады пусть остаются за регионами, а в остальных соревнованиях может существовать клубная система. Я поддерживаю Нуждова (организатора Международной лиги клубного биатлона – Sports) в его начинании.

Каждый клуб должен быть элитой для спортсменов, обеспечивать им серьезный заработок помимо премиальных за какие-то старты. Клубы могут финансировать подготовку спортсменов, обеспечивать всем необходимым, вплоть до обеспечения жильем. Уровень этих спортсменов будет повышаться, а для других попадание в этот клуб будет хорошим стимулом.

Насколько этот проект реализуем, будет зависеть от поддержки для Нуждова, который эту тему пропагандирует. Это самый верный путь для развития российского биатлона, который даст возможность находить спонсоров и расти – для спортсменов, которым уже неинтересно выступать в Кубке России», – сказал бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Драчев.