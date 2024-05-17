Нуждов о Кубке МЛКБ: «Хотим расширять этот проект. Провели согласование с СБР, чтобы органично вписать календари»

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Андрей Воробьев Алексей Нуждов Международная лига клубного биатлона Биатлон

Алексей Нуждов рассказал о планах расширить Кубок МЛКБ в новом сезоне.

Первый Кубок Международной лиги клубного биатлона прошел в ноябре 2023 года в Ханты-Мансийске.

Нуждов является генеральным директором МЛКБ и президентом Федерации биатлона Московской области.

– Что будет с организацией клубного биатлона в новом сезоне?

– Хотим расширять этот проект. В этом году мы хотели провести четыре этапа. Провели согласование с Союзом биатлонистов России (СБР), чтобы органично вписать календари. Сейчас идет процесс согласований.

– Есть понимание с СБР?

– Мы тепло пообщались с Виктором Викторовичем [Майгуровым, президентом СБР]. Нам представлен такой календарь от СБР, что пока физически не хватает места на четыре этапа. Но надеемся, что найдем консенсус.

– Для чего вы в Подмосковье собираете дрим‑тим?

– Чтобы побеждать. Если Московская область раньше ставила задачу подбираться к грандам – Тюмени, ХМАО и Свердловску – то сейчас мы эту задачу успешно выполнили. Мы крепко на четвертом месте. Хотим навязать им борьбу.

– Что происходит с биатлонным стадионом в Подмосковье?

– Порадую болельщиков и спортсменов: решение о создании комплекса принято. Согласуем техзадание. Место определено: это СДЮСШОР «Истина», деревня Головино. Надеемся, что там будет минимум категория Б. Огромную поддержку оказывает губернатор Андрей Воробьев, взаимодействуем с министром спорта Алексеем Перовым. Думаю, это дело двух лет. Сейчас стадия проектирования, затем строительство. Значительная часть средств практически найдена, – сказал Нуждов.

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1 комментарий
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Никакие четыре этапа ты конечно провести не сможешь) с дуба что ли рухнул?
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